メタプラネット<3350.T>が軟調。同社は２７日の取引終了後、海外で公募増資を実施すると発表した。発行株数は１億８０００万株で、需要状況に応じたオーバーアロットメント分は上限３億７５００万株。調達資金をビットコインの購入などに投じる方針を示したことに着目した買いが先行したものの、株式の短期的な需給悪化を警戒した売りが次第に優勢となった。



発行済み株式総数は最大で５億５５００万株（７６．９％）増加する見通し。同社は手取り概算で１３０３億３４００万円を調達し、ビットコインの購入に１２３８億１８００万円、ビットコイン・インカム事業におけるプットオプション売取引に関する証拠金の積み増し資金に６５億１６００万円を充当する予定。発行価格は９月９日から１１日までのいずれかの日に決める。あわせて同社はＥＶＯ ＦＵＮＤを割当先とする第２０～２２回新株予約権について、その行使を停止することを決定したと発表した。



出所：MINKABU PRESS