14名の声優陣が紡ぐ音楽IPプロジェクト『デートウォーズ』が始動。あわせて、第1弾楽曲「Jailbird」が8月29日0時に配信リリースされることも決定した。

本プロジェクトは、1970年代から2000年代の名曲に再び“息吹”を吹き込むように、オリジナル楽曲×カバー楽曲×ドラマトラックを通じて物語を紡いでいくタイムレス音楽IPプロジェクトだ。ストーリー面では、先祖の罪を背負った囚人たちが楽曲を使い、自由を掴み取るという内容が描かれるという。

原作／総合プロデュースは、『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』を手掛けた小説家／脚本家の百瀬祐一郎が務め、キャラクターデザインは漫画家の鳴子ハナハル、音楽プロデューサーは動画クリエイター／みの」が担当。カバー楽曲は各年代の名曲から選曲。気鋭のクリエイター陣が編曲を手掛け、その時代の雰囲気は残しつつ、現代に昇華した楽曲を届ける。

参加する声優は、乾夏寧、琴宮歩夢、近藤玲奈、瀬戸桃子、武田雛歩、橘めい、田中杏里、田中貴子、永瀬アンナ、夏目ここな、花井美春、春川芽生、水希凜、羊宮妃那の14名。それぞれ1970年代、1980年代、1990年代、2000年代の4つの年代のチームに分かれて、楽曲を展開しながらバトルを繰り広げ、本プロジェクトの物語を進めていく。

本情報とあわせて、第1弾楽曲「Jailbird」のMVと、『デートウォーズ』本編ティザー映像が同時公開された。続く本日8月27日18時には、『デートウォーズ』出演キャストが登場し、それぞれ所属する年代について学ぶオリジナルYouTubeコンテンツ『監獄授業』も公開。『監獄授業』では、出演キャストの歌唱やクイズ番組などバラエティ豊かな内容を、ショート動画と共に毎週配信予定とのことだ。

本プロジェクトのローンチを記念して、本日8月28日にアニメイト池袋本店でイベントを開催。さらに、イベントにあわせて『デートウォーズ』のキャラクターグッズが数量限定で先行販売されることも決定した。

今後『デートウォーズ』は、音楽を軸にYouTubeチャンネルやSNS、ファンクラブでのコンテンツ発信をはじめ、コミカライズ、アニメ、アプリゲーム、ライブ、映画、舞台など“360°IP展開”を目指して活動していくという。

（文=リアルサウンド編集部）