ＤｙＤｏが大幅に４日続落し年初来安値、２６年１月期最終赤字転落予想で失望売り

ダイドーグループホールディングス<2590.T>は大幅に４日続落し、年初来安値を更新している。同社は２７日の取引終了後、２６年１月期第２四半期累計（２５年１月２１日～７月２０日）の連結決算の発表にあわせて、未定としていた通期業績予想を開示した。売上高は２４３４億円（前期比２．６％増）、営業利益は１８億円（同６２．４％減）、最終損益は３０億円の赤字（前期は３８億４００万円の黒字）としており、最終赤字で着地する見通しに対する失望売りが膨らんでいる。



国内飲料事業ではサプリメント通販チャネルで減収となる見通しであるほか、粗利益の減少による影響もあって、セグメント損失を予想する。同社は、トルコ飲料事業に関して為替やインフレ率の見通しが不透明だとして、業績予想をこれまで未定としていたが、一定の見通しが立てられる状況になったとして今回、業績予想を公表した。



７月中間期は売上高が１１７７億１００万円（前年同期比０．１％増）、営業利益が１３億８１００万円（同３９．５％減）、最終損益が１３億６１００万円の赤字（前年同期は４８億９４００万円の黒字）になった。



出所：MINKABU PRESS