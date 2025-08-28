今仙電機が朝高後に値を消す、配当予想増額と株主優待制度の導入も利益確定売り 今仙電機が朝高後に値を消す、配当予想増額と株主優待制度の導入も利益確定売り

今仙電機製作所<7266.T>は朝高後に値を消した。２７日の取引終了後、配当予想の増額修正と株主優待制度の導入を発表した。これを材料視した買いが先行したものの、上値の重さが意識され、利益確定売りに押される展開となった。



同社は中間配当予想を従来の見通しから２円増額して１２円に見直した。期末配当予想は１０円で変更はなく、年間配当予想は２２円（前期比２円増配）となる。株主優待制度では、初回は２６年３月期末日を基準とし３００株以上を半年以上保有する株主が対象。株主専用ウェブサイトで商品交換に利用できる株主優待ポイントを、保有株式数の区分に応じて贈呈する。優待ポイントを加算する長期保有特典も用意する。



出所：MINKABU PRESS