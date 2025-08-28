カイオム・バイオサイエンス<4583.T>はしっかり。同社は２７日の取引終了後、ＮＡＮＯ ＭＲＮＡ<4571.T>とｍＲＮＡエンコード抗体医薬の創出に向けた共同研究契約を両社間で締結したと発表しており、株価の支えとなった。カイオムが持つ最先端の抗体創薬技術とナノＭＲＮＡのｍＲＮＡ創薬基盤技術を生かす。



ｍＲＮＡエンコード抗体は目的の抗体のｍＲＮＡを投与することで、その抗体を体内の細胞で産生させる手法。既存の技術に比べ、効果の増強や副作用の軽減、製造にかかるコストや期間の削減が期待できるという。両社は１年以内をメドに開発候補品を選定。生体内におけるデータ取得などを経て知的財産にし、製薬会社との共同開発又は導出を目標とする。



