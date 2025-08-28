ソフトバンクグループ<9984.T>が頑強な値動き。米エヌビディア＜NVDA＞が決算発表を受け時間外で売られたことを受け、寄り付きは若干売りが先行したものの、その後はショートカバーの動きが顕著となりプラス圏に切り返している。エヌビディアの５～７月期売上高は前年同期比５６％増、最終利益も同５９％増といずれも市場コンセンサスを上回る高水準の伸びを達成した。データセンター部門の売上高はコンセンサスに若干未達だったものの、ほぼ想定通りの数字で業績内容については申し分がなかった。８～１０月期の売上高ガイダンスについてもレンジ予想の中心値が事前予想を上回っている。エヌビディアの株価は決算発表前に上昇していたこともあって時間外で下落したが、東京市場への影響は限られている。特に、ＡＩ関連の象徴株であるととともに、日経平均寄与度の大きいソフトバンクＧはプライム市場で断トツの商いをこなして上昇、１銘柄で日経平均株価を８０円強押し上げている（午前９時５０分現在）。



出所：MINKABU PRESS