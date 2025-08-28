＜注目銘柄＞＝セルシス、サブスク契約の増加施策に注力 ＜注目銘柄＞＝セルシス、サブスク契約の増加施策に注力

セルシス<3663.T>はクリエイターの創作を支援するツールや、クリエイターの活動の場となるサービスプラットフォームを提供。直近ではサブスクリプション契約の増加施策に注力している。



主力サービスであるイラスト・マンガ・Ｗｅｂｔｏｏｎ・アニメーション制作アプリ「ＣＬＩＰ ＳＴＵＤＩＯ ＰＡＩＮＴ」のメジャーバージョンアップや買い切り版の価格改定、新規ユーザー獲得に向けたキャンペーンなどが奏功し、８月８日に公表した２５年１２月期第２四半期累計（１～６月）の単独営業利益は１５億３３００万円で着地。今期から単独決算に移行したことから前年同期との比較はできないが、通期計画の２５億５５００万円に対する進捗率は６０．０％に達している。



株価は８月１８日に年初来高値１７９６円をつけたあとは上げ一服となっているが、日足チャートでは２５日移動平均線や７５日移動平均線が上昇基調。押し目は拾い場と捉えたい。（参）



