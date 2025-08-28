SixTONES¡Ø¥ï¥í¥¿¡ª¡ÙÅíÂÀÏº¥³¥ó¥È´°·ëÊÔ¤Ë¾¾Â¼ËÌÅÍ¤¬ÂÀ¸ÝÈ½¡ª¡Ö´°Á´¤Ë¡ÈÆüËÜÈÇ¥È¥¥¥ëー¥Þ¥ó¡¦¥·¥çー¡É¡×
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
SixTONES¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ê¥³¥ó¥È¤ËÄ©¤àÈÖÁÈ¡Ø¥ï¥í¥¿¡ª¡Ù¡£8·î29Æü16»þ¤è¤ê¡¢Âè4²ó¤ÎÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£
¢£Âè4²ó¥³¥ó¥È¥²¥¹¥È¤ÎÆî²ÌÊâ¤¬¹âÃÏÍ¥¸ã¤ò¥Ù¥¿Ë«¤á¡ª¤Ê¤¼¤«¥¸¥§¥·ー¤¬´î¤Ö¡©
Âè4²ó¤Î¥³¥ó¥È¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÇÐÍ¥¤ÎÆî²ÌÊâ¤¬½Ð±é¡¢·àºî²È¤Î¾åÅÄÀ¿¡Ê¥èー¥í¥Ã¥Ñ´ë²è¡Ë¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¥é¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ¥³¥ó¥È¤Ë»²²Ã¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤â¥Èー¥¯¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇSixTONES¤È¤È¤â¤Ë´°À®¤·¤¿¥³¥ó¥È¤ò´Õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Æî¤È¹âÃÏÍ¥¸ã¡Ê¡Ö¹â¡×¤Ï¡¢¤Ï¤·¤´¤À¤«¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤Ï²áµî¤ËÉñÂæ¡Ö²Æ¤ÎÌë¤ÎÌ´¡×¤Ç¶¦±é¡£Æî¤¬Åö»þ¤Î¹âÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆË«¤á¤ë¤È¡¢¤Ê¤¼¤«¥¸¥§¥·ー¤¬¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Ï¤¸¤á¤Æ¡Ä¡©
¤Þ¤¿¡¢¾åÅÄ¤ÏSixTONES¥á¥ó¥Ðー¤¬7Ç¯Á°¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡È¤¢¤ëºîÉÊ¡É¤ÎµÓËÜ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢°ìÆ±¤¬¡Ö²áµî¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡ª¡×¡Ö¤´±ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡×¤È¶Ã¤¯¾ìÌÌ¤â¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï#4¤ÇÆÏ¤±¤ë¥³¥ó¥È3ËÜ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡£
¢£¡Ú¸«¤É¤³¤í1¡Û¡ÖÅíÂÀÏº¡×¤Ä¤¤¤Ë´°·ë¡ªÁÔÂç¤¹¤®¤ë·ëËö¤Ë°ìÆ±¶ÃØ³
°ÊÁ°ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥È¡ÖÅíÂÀÏº¡×¤Î´°·ëÊÔ¡£¤¤¤è¤¤¤èµ´¥öÅç¤ËÃå¤¤¤¿ÅíÂÀÏº¡Ê¾¾Â¼ËÌÅÍ¡Ë¡¢¥¥¸¡Ê¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡Ë¡¢±î¡Ê¹âÃÏ¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥¥¸¤È±î¤Ëµ¿¤¤¤ÎÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¸¤¡ÊµþËÜÂç²æ¡Ë¡£µ´¥öÅç¤Ç¤Ä¤¤¤ËÂÐÖµ¤·¤¿µ´¤È¤ÎÂÐ·è¤Î¹ÔÊý¤Ï¡©¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÅíÂÀÏº¤Î½ÐÀ¸¤ÎÈëÌ©¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢ÁÛÁü¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤¿ÁÔÂç¤¹¤®¤ë·ëËö¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡£
ÁÔÂç¤Ê¡È¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°±é½Ð¡É¤Ë¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤Ï¡ÖÍ½ÁÛ³°¤Î½ª¤ï¤êÊý¡ª¡¡¡ØÅíÂÀÏº¡Ù¤Î¼ýÏ¿»þ´Ö¤À¤±¤ä¤¿¤éÄ¹¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Í¡×¡ÊÅÄÃæ¼ù¡Ë¡¢¡Ö³ÎÇ§¤Ç¤¹¤±¤ÉCG¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¡Ê¥¸¥§¥·ー¡Ë¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£ÅíÂÀÏº¤ò±é¤¸¤¿¾¾Â¼¤Ï¡Ö´°Á´¤Ë¡ÈÆüËÜÈÇ¥È¥¥¥ëー¥Þ¥ó¡¦¥·¥çー¡É¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£
¢£¡Ú¸«¤É¤³¤í2¡Û¥¢¥¤¥É¥ë¤Î°è¤òÄ¶¤¨¤¿!?µþËÜÂç²æ¤ÈÅÄÃæ¼ù¤Î¥®¥ê¥®¥ê¤Î¡ÈÌåÀä¡É
¥æ¥¦¥Þ¡ÊµþËÜ¡Ë¤ÏÎø¿Í¤Î¥Þ¥Û¡Ê°ÂÀÆÀ±Íè¡Ë¤È¥Þ¥Û¤Î¼Â²È¤òË¬Ìä¡£Êì¿Æ¡ÊÆî¡Ë¤Ï¥æ¥¦¥Þ¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¤¬¡¢Éã¿Æ¡ÊÅÄÃæ¡Ë¤Ï¸·³Ê¤½¤Î¤â¤Î¡£¥æ¥¦¥Þ¤Ï¥Þ¥Û¤ÎÎ¾¿Æ¤Ë¶²¤ë¶²¤ë¡¢¤¢¤ë¡È¤ª´ê¤¤¡É¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ä¡£
Æî¤Ïº£²ó¤¬¥³¥ó¥È½éÄ©Àï¡£¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡¡¡È¤ªÉã¤µ¤ó¡ÉÌò¤Î¼ù¤¯¤ó¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤é°Â¿´¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥ó¥ÈÃæ¡¢µþËÜ¤ÈÅÄÃæ¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡ÈÁÝ½üµ¡¤ÎµÛ°ú²»¡É¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ëÆæÀßÄê¤ËÂÎÅö¤¿¤ê¤ÇÄ©Àï¡£ÅÄÃæ¤Ï¡ÖÌÌÇò¤¤¥³¥ó¥È¤¬¤Ç¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È´î¤Ó¡¢µþËÜ¤Ï¡Ö¡Ø¡ÈÁÝ½üµ¡¡É¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ä¡×¤È¡¢»£±Æ¤ÎÎ¢ÏÃ¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¡£
¢£¡Ú¸«¤É¤³¤í3¡Û¥èー¥í¥Ã¥Ñ´ë²è¡¦¾åÅÄÀ¿¤Î½ñ¤²¼¤í¤·¥³¥ó¥È¤Ç¡Ö¥Î¥Ã¤Æ¤¤Æ¤¿¤Í¡ª¡×¡Ê¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡Ë
ÉñÂæ¤Ï²ñ¼Ò¤Î¥È¥¤¥ì¡£ÃËÀ¼Ò°÷¡ÊÅÄÃæ¡Ë¤¬ÉôÄ¹¤Ø¤Î¶òÃÔ¤ò¤³¤Ü¤·¡¢¸åÇÚ¡Ê¹âÃÏ¡Ë¤âÎÙ¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶òÃÔ¤¬¤Ò¤È¤·¤¤êÅÇ¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¡¢¥È¥¤¥ì±ü¤Î¡È¸°¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¸Ä¼¼¡É¤ÎÂ¸ºß¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£¤½¤³¤ËÆ±Î½¡Ê¥¸¥§¥·ー¡Ë¤â¹çÎ®¤·¤Æ¡Ä¡£
¾åÅÄ¤¬º£²óÆÃÊÌ¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡È10Ê¬Ä¶¤ÎÄ¹¼Ü¥³¥ó¥È¡É¤ò¡¢¤Ê¤ó¤È°ìÈ¯»£¤ê¤Ç¼ýÏ¿¡£ÅÄÃæ¡¦¹âÃÏ¡¦¥¸¥§¥·ー¤Î3¿Í¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹²ñÏÃ·à¤Ï¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Òー¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥Î¥Ã¤Æ¤¤Æ¤¿¤Í¡ª¡×¡Ê¿¹ËÜ¡Ë¤È¾Î»¿¤òÁ÷¤ë¡£½Ð±é¤·¤¿3¿Í¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤¿¹ÃÈå¤¬¤¢¤ë¡ª¡×¡Ê¥¸¥§¥·ー¡Ë¡¢¡ÖÂæËÜ¤¬¡È¥³¥ó¥È¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Ê¬¸ü¤µ¡É¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¹âÃÏ¡Ë¡¢¡Ö¤«¤Ê¤êÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¡ÊÅÄÃæ¡Ë¤È¸ì¤ê¡¢¾åÅÄ¤â¼«ºî¤Î¥³¥ó¥È¤Ê¤¬¤é¡ÖÂçÊÑ¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Âçºî¤ÏÉ¬¸«¤À¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
Prime Video¡Ø¥ï¥í¥¿¡ª¡Ù#4
08/29¡Ê¶â¡Ë16:00ÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È
½Ð±é¡§SixTONES ¡¿Æî²ÌÊâ¡Ê#4 ¥³¥ó¥È½Ð±é¡õ¥Èー¥¯¥²¥¹¥È¡Ë¡¢¾åÅÄÀ¿¡Ê#4 ¥³¥ó¥ÈµÓËÜ¡õ¥Èー¥¯¥²¥¹¥È¡Ë
(C)Storm Labels Inc.
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.07.06 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖStargaze¡×
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
ÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://sp.storm-labels.co.jp/warota
ÇÛ¿®¥Úー¥¸
https://www.amazon.co.jp/dp/B0F9L5CYFH
SixTONES OFFICIAL SITE
https://www.sixtones.jp/
https://starto.jp/s/p/artist/42