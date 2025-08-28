28日10時現在の日経平均株価は前日比107.01円（0.25％）高の4万2627.28円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は730、値下がりは789、変わらずは96。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を85.09円押し上げている。次いで東エレク <8035>が15.70円、ＫＤＤＩ <9433>が7.29円、ＳＯＭＰＯ <8630>が5.83円、豊田通商 <8015>が5.17円と続く。



マイナス寄与度は8.1円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ファナック <6954>が7.6円、ファストリ <9983>が7.29円、ダイキン <6367>が7.09円、コナミＧ <9766>が5.57円と続いている。



業種別では33業種中23業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、保険、証券・商品、石油・石炭と続く。値下がり上位には小売、繊維、倉庫・運輸が並んでいる。



※10時0分13秒時点



株探ニュース

