グラスナー監督が試合前日会見で言及

イングランド1部クリスタル・パレスは現地時間8月28日にUEFAヨーロッパリーグ（EL）予選第2戦でノルウェーのフレドリクスタと対戦するなか、前日の会見でオリバー・グラスナー監督が負傷離脱していた日本代表MF鎌田大地が復帰したと明かした。

クリスタル・パレスはFAカップ決勝でマンチェスター・シティを1-0で下して初優勝。鎌田もその一員として活躍をした。しかし今シーズン初戦となったリバプールとのコミュニティ・シールドで膝を負傷し途中交代を余儀なくされていた。

リーグ開幕から2戦連続メンバー外となっていたなかで、グラスナー監督は鎌田が試合メンバーに復帰できると発表した。「幸いにも鎌田大地が戻ってきた。彼は怪我をしていたが、2週間で戻ってきた。当初は4〜6週間の離脱と見られていたので、予想より早い復帰だ」と明かし、最後には「チームを助けようとする彼の性格と野心が表れている」と称賛もしている。

クリスタル・パレスは第1戦のホームで1-0と先勝しているが、鎌田はチームを勝利に導くことができるのか。また、森保ジャパンではDF町田浩樹をはじめ負傷者が続出しているが、鎌田の復帰は朗報と言えるだろう。（FOOTBALL ZONE編集部）