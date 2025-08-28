イースタン楽天戦

逸材が存在感を発揮している。プロ野球・巨人のドラフト1位ルーキー、石塚裕惺内野手は、27日に江戸川区球場で行われた楽天戦でレフト線を破る強烈なタイムリー2ベース。驚異の打球速度にネット上のファンは、「これで高卒1年目？」「この打球速度は本物」など、期待の声をあげている。

鋭い打球があっという間にフェンスに到達した。4-2とリードした6回2死一、二塁のチャンスで打席に立った石塚は、楽天・小孫の2球目をしっかりと捉えた。鋭い打球は左翼線へ。跳ね返ったボールを左翼手が懸命に追いかける中、楽々と二塁に到達した。

スポーツチャンネル「DAZN」野球専門Xが「このルーキー、並じゃない あるかセプテンバーコールアップ 石塚裕惺 タイムリー2ベース」と動画を公開して、期待感を煽ると、ファンからも称賛の声が相次いだ。

「高卒ルーキーのバッティングじゃない笑」

「打ち終わりの姿が、仁志さんそっくり」

「セプテンバーコールアップ、現実味帯びてきたな」

「石塚はマジで本物」

「この打球速度よ さっさと石塚裕惺を一軍で見させてくれ」

「二軍とはいえこの打球速度は本物でしょ」

「これで高卒1年目？は？」

「打球速すぎてすげぇ もはや恐怖すら覚えるぞ」

「高卒1年目とは思えない質の高いスイング。鈴木誠也を彷彿とさせるな」

昨年のドラフト会議で1巡目指名を受けた花咲徳栄出身の石塚は、規定打席未到達ながら、43試合に出場し打率.314をマーク。秋の一軍昇格へ懸命にアピールを続けている。



（THE ANSWER編集部）