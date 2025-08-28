本拠地レッズ戦

米大リーグ・ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地でレッズと対戦。大谷翔平投手は「1番・投手兼DH」で先発出場する。試合の2時間半前に発表されたスタメンにフレディ・フリーマン内野手の名前がなく、日本のファンを「大丈夫かな…」と心配させている。

米カリフォルニア州地元紙「ロサンゼルス・タイムズ」のジャック・ハリス記者は自身のXで、試合前のデーブ・ロバーツ監督の談話を紹介。フリーマンは首に刺すような痛みがありスタメンを外れたと説明したという。29日（同30日）の試合には戻れると予想しているそうで、軽傷を強調していた。

米カリフォルニア州地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」の試合前番組もフリーマンの状態に触れ、以前も経験したことのある症状だと指摘。解説のジェリー・ヘアストンJr.氏は「フレディは対処の仕方を知っている」と早期復帰を予想していた。

球団公式Xが試合の2時間半前に発表したスタメンにネット上の日本のファンも反応。「フリーマン、大丈夫かな…」「フリーマン選手が心配」「フリーマンいないのとても不安」「心配だけど、しっかり休んで治してください」「フリーマンがなんだって？？？」などと落胆の声が漏れていた。



