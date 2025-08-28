◇ナ・リーグ ドジャース―レッズ（2025年8月27日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が27日（日本時間28日）、本拠でのレッズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。初回の第1打席は左飛に倒れた。

投手・大谷は初回、先頭・フリードルに左前打を許したものの後続を断ち、無失点で立ち上がった。その直後、あわただしく打撃手袋やレガースなどを装着し打席へ。相手先発・ロドロの2球目真ん中付近の直球を振り抜いたが、左飛に打ち取られた。

この日は、昨季、MLB史上初めて達成した「50―50（50本塁打、50盗塁）」を記念し、自身がバットを振るボブルヘッド人形が配布され、試合前から入場ゲートはボブルヘッドを求めるファンであふれかえった。

大谷は昨年8月28日のオリオールズ戦で愛犬デコピンとコラボレーションしたボブルヘッド人形配布日に本塁打。今年も昨季MVP獲得を記念し、ボブルヘッド人形が配布された4月2日のブレーブス戦で3号サヨナラアーチ。「50―50」を記念しスライディングバージョンのボブルヘッド人形が配られた5月15日のアスレチックス戦では今季初の1試合2発となる14＆15号を放った。

自身のボブルヘッドデーでの活躍に「たまたまだと思いますけど、こうやってお客さんが入ってくれる中で、勝てるっていうのは選手にとってもうれしいことなので、いつでもボブルヘッドデーじゃなくても頑張りたいと思っています」と語っていた。

ボブルヘッド人形配布日“4戦連発”となる3試合ぶりの46号で投手・大谷を自ら援護する一発に期待がかかる。