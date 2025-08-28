猫とミーアキャット→お互いの様子を伺ったかと思ったら…『可愛すぎる瞬間』が233万再生「動きが一緒で可愛いｗ」「ミーアの後輩感がすごいｗ」
ラグドールと顔を見合わせているのは、なんとミーアキャット！珍しい組み合わせの2匹が話題となり「動きが一緒すぎて可愛すぎ」「この組み合わせすごい可愛い！」等のコメントが寄せられているようです。
【動画：猫とミーアキャット→お互いの様子を伺ったかと思ったら…】
猫とミーアキャットが…
TikTokアカウント「うちの召喚獣たち」に投稿されたのは、ラグドールの「テポ」くんとミーアキャットの「マタタ」くんという珍しい組み合わせの2匹です。
横に並んでいる2匹は、お互いにチラチラと様子をうかがっていたそう。
そしてテポくんが飼い主さんの元へ歩いていくと、マタタくんも猫ちゃんを真似して飼い主さんの元へ。2匹がお互いの様子をうかがっていて、仲の良さが伝わってくるような投稿となっていました。
一緒にお昼寝
ラグドールのテポくん、ミーアキャットのマタタくんが一緒にいる姿は他の動画でも投稿されています。
別の投稿では、テポくんの上にマタタくんが乗っている様子が見られました。
マタタくんが体の上に乗っていても、テポくんは落ち着いた様子だったそう。やがて、マタタくんはテポくんの上で眠り始めたのだとか。テポくんも目をつぶって、二人で一緒にお昼寝していたそうです。
愛が重めなマタタくん
また他の投稿では、マタタくんがテポくんの顔に抱き着いていたりハグしていたりと、テポくんのことを好きすぎる様子も投稿されています。
甘えん坊のマタタくんと穏やかなテポくん、種族の違いを超えて仲が良すぎる2匹なのでした。
最初にご紹介した投稿は232万回以上再生され「動きが一緒すぎて可愛すぎ」「様子みて合わせてくるのかわいい」「この組み合わせすごい可愛い」などのコメントが寄せられています。
TikTokアカウント「うちの召喚獣たち」では、今回ご紹介した投稿以外にもテポくんとマタタくんの仲良しな姿が投稿されています。息がぴったりな2匹に癒されると話題です。
写真・動画提供：TikTokアカウント「うちの召喚獣たち」さま
執筆：春野 りん
編集：ねこちゃんホンポ編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。