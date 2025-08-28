SixTONES田中＆高地＆ジェシー、尺10分超の会話劇コントを“一発撮り” 『ワロタ！』第4回
6人組グループ・SixTONESが本格的なコントに挑む番組『ワロタ！』（全6回／隔週金曜 後4：00 Prime Videoで配信）第4回の配信が、29日午後4時に開始される。
【画像】いよいよ完結…！配信コント番組『ワロタ！』より「桃太郎」シーン
第4回のコントゲストは俳優の南果歩。劇作家の上田誠氏（ヨーロッパ企画）がスペシャルゲストライターを務め、トークにも参加する。
南と高地優吾（高＝はしごだか）は、過去に舞台『夏の夜の夢』で共演。南が当時の高地について褒めると、なぜかジェシーがうれしそうにニヤニヤしはじめる。また上田は、SixTONESメンバーが7年前に出演した“ある作品”の脚本を担当していたそうで、メンバーは「過去にお世話になっていただんだ！」「ご縁があったんだ！」などと驚く。
第4回目は、これまで配信してきた「桃太郎」がついに完結する。いよいよ鬼ヶ島に着いた桃太郎（松村北斗）、キジ（森本慎太郎）猿（高地）、そしてキジと猿に疑いの目を向ける犬（京本大我）。鬼ヶ島でついに対峙した鬼との対決の行方は…。さらに、桃太郎の出生の秘密も明かされ、想像をはるかに超えた壮大な結末が待ち受ける。この“エンディング演出”にメンバーたちは「予想外の終わり方！『桃太郎』の収録時間だけやたら長いなと思っていたら、そういうことね」（田中樹）、「確認ですけどCGじゃないですよね？」（ジェシー）、と驚きを隠せない。松村は「完全に“日本版トゥルーマン・ショー”です」と太鼓判を押した。
このほか、京本と田中がアイドルの域を超えたギリギリの“悶絶”コントを展開。ユウマ（京本）は恋人のマホ（安斉星来）とマホの実家を訪問。母親（南）はユウマを歓迎するが、父親（田中）は厳格そのもの。ユウマはマホの両親に恐る恐る、ある“お願い”を切り出し…。
南は今回がコント初挑戦。「楽しかった！“お父さん”役の樹くんに会ったら安心した」と振り返る。またコント中、京本と田中の2人は“掃除機の吸引音”に翻弄される謎設定に体当たりで挑戦。田中は「面白いコントができちゃった（笑）」と喜び。京本は「『“掃除機”にはどういう意味があるんですか？』とスタッフさんに聞いたら…」と、撮影の裏話を明かした。
また、尺10分超となった上田の書き下ろしコントも披露。舞台は会社のトイレ。男性社員（田中）が部長への愚痴をこぼし、後輩（高地）も隣で話を聞いていたが、愚痴がひとしきり吐き出されたあと、トイレ奥の“鍵がかかった個室”の存在に気づく。そこに同僚（ジェシー）も合流して…。
尺10分超えながら収録は「一発撮り」。田中、高地、ジェシーの3人が織りなす会話劇はクライマックスに向けてヒートアップしていき、スタジオのメンバーたちは「ノッてきてたね！」（森本）と称賛を送る。出演した3人は「やった甲斐がある！」（ジェシー）、「台本が“コントとは思えない分厚さ”で緊張しました」（高地）、「かなり大変でした！」（田中）と語り、上田も自作のコントながら「大変だろうなと思いながら書きました（笑）」と大作となったことを明かした。
