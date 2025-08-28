川栄李奈、潔癖すぎて「動悸がしてしまう」 掃除機2台持ちで「1日5〜6回掃除機」
AKB48の元メンバーで俳優の川栄李奈（30）が、27日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）に登場し、自身の潔癖ぶりについて語った。
【写真】「綺麗なママすぎます」ミニ丈“おなか見せコーデ”で夏満喫の川栄李奈
この日のテーマは「潔癖すぎる女が大集合」。川栄は「掃除が好きで、1日に5〜6回掃除機をかける」と明かし、MCのくりぃむしちゅー・上田晋也からは「砂漠の隣に住んでるの？」とすかさずツッコミが入り、スタジオには笑いが広がった。
続けて川栄は「髪の毛や子どもの食べこぼしが気になって、動悸がしてしまう」と話し、なんと掃除機を“2台同時に”使って掃除しているという驚きのスタイルも明かした。これに上田は「いるんだ、掃除機の二刀流」と目を丸くし、共演者からも驚きの声が上がった。
