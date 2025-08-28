佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の28日の天気をお伝えします。



「気象予報士の日」

8月28日は「気象予報士の日」です。31年前のこの日、初めて気象予報士国家試験が行われました。私は4年前に試験に合格し、気象予報士になりました。当時は1日15～16時間勉強したことを覚えています。いつまでも初心を忘れずに、天気と向き合っていきたいと思います。



「天気の予想」

コロコロと変わりやすい天気でしょう。日差しが届く時間もありますが、急に雨が降り出すことがあります。山沿いの地域では雷を伴う恐れもあります。空模様にご注意ください。



「洗濯はどうなのか？」

外に干せますが、非常に変わりやすい天気です。出かける際は軒下や室内に移しましょう。また、PM2.5の濃度が高くなりますので、気になる方は軽くはたいてから取り込むと良さそうです。



「気温はどうなのか？」

最高気温は久留米市、大牟田市、佐賀市で35℃で猛暑日の予想です。福岡市、北九州市、飯塚市で34℃、行橋市で33℃など、季節外れの暑さが続くでしょう。



「なのか間予報」

8月も終盤ですが、厳しい残暑が続きます。

☆なのかポイント☆

金曜日はさらに気温が上がります。福岡市では36℃の予想です。9月が始まる週明けは、広い範囲で雨が降るでしょう。