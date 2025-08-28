国民民主党は２７日、両院議員総会を国会内で開き、参院選の総括文書をとりまとめた。

大幅な議席増となったことについて「一定の評価」を受けたとし、次期衆院選の目標に予算を伴う法案を提出できる「５１議席」を掲げた。ガバナンス（組織統治）改革などの課題も浮き彫りとなった。

「実態は『薄氷の勝利』だ」

玉木代表は総会の冒頭、「良い面と同時に、課題が見えてきた選挙だった。しっかり総括し、次につながる態勢強化を図りたい」と強調した。

同党は参院選で改選４議席から１７議席に増やした。総括では、参院選について「有権者が新たな選択肢を求めた選挙」と位置付け、同党が「『新しい側』として一定の評価を得た」と歓迎した。一方で、「実態は『薄氷の勝利』だ。地力がついたと過信してはならない」と引き締めた。玉木氏は終了後、記者団に「いつまでも追い風が吹くわけではない」と説明した。

立憲民主党など他の野党との選挙協力については「候補者の一本化が有権者に理解を得られない側面があることも明白となった」として、見直しを主張した。立民、国民民主の両党を支援する連合は、一本化を評価する方向で総括文書を調整しており、認識の違いが露呈する可能性がある。連合とは今後も緊密な連携を図る構えだが、「過度に組合に依存して『地力』をつけることを怠ってはならない」との文言も盛り込んだ。

候補者擁立を巡っては、執行部の不透明な選定作業にＳＮＳなどで批判が相次いだ。総括には「複層的な擁立プロセスを担保する」と明記し、対人関係や選挙への理解などを重視して「勝てる候補者」を立てるとした。次期衆院選では各都道府県に最低１人は擁立し、比例選では参院選から２割増となる「９００万票」の獲得を目指す。

勢いを維持する参政党への危機感も強い。読売新聞社が２２〜２４日に実施した全国世論調査では、参政の政党支持率が「野党トップ」の１２％だった一方、国民民主は前回７月から２ポイント減の９％と水をあけられている。出席者からは「うねりの作り方で参政に負けた。戦略を練らないと差を広げられる」（中堅）などといった意見も出た。