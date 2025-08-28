カラバオカップでマンチェスター・ユナイテッドをPK戦の末に破ったグリムズビー・タウン。その立役者となったGKクリスティ・ピムは『Sky Sports』のインタビューに対して、勝利の喜びと同時に「半分怒っている」と複雑な心境を明かした。自身が熱狂的なユナイテッドファンであることを公言しており、応援するチームを破ったことに戸惑いを隠せない様子である。



試合はフルタイムで2-2の同点となり、PK戦にもつれ込んだ。PK戦は合計18分にも及ぶ激戦となったが、ブライアン・エンベウモが最後のPKを失敗し、グリムズビーが12対11で勝利を収めた。ピムは「まだ実感が湧かない。ユナイテッドファンだから半分怒ってるよ」と語り、ファンを喜ばせる一方で、個人的な感情を吐露した。



彼はPK戦について「もう少し頑張るべきだったと思う」と反省しながらも「みんながやってくれた。本当に素晴らしい試合だった」とチームメイトを称えた。



カップ戦の醍醐味を体現したグリムズビーの勝利は、多くのファンに感動を与えた。そしてユナイテッドファンのピムにとっては、この一戦がどれほど特別なものであったかを物語っている。この勝利は忘れられない思い出となるだろう。