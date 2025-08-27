¶µ°÷ÉÔ¾Í»ö¼õ¤±Î×»þ¹»Ä¹²ñ¤ÇºÆÈ¯ËÉ»ßÅ°Äì¿Þ¤ë¡¡ÆÊÌÚ¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ
ÆÊÌÚ¸©Æâ¤Î¸©Î©¹â¹»¤Î¶µ°÷¤Ë¤è¤ëÅð»£»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï£²£·Æü¡¢±§ÅÔµÜ»Ô¤Ç¸©Î©³Ø¹»¤ÎÎ×»þ¹»Ä¹²ñ¤ò³«¤¡¢²þ¤á¤ÆºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õ¼±¤ÎÅ°Äì¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Î×»þ¤Î¹»Ä¹²ñ¤Ë¤Ï¡¢¸©Î©¹â¹»¤ÈÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤Î¹»Ä¹¡¢Ìó£·£°¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñµÄ¤ÎËÁÆ¬¡¢ÃæÂ¼Àé¹À¶µ°éÄ¹¤Ï¡ÖÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÂ¿¤¯¤Î»ùÆ¸À¸ÅÌ¤äÊÝ¸î¼Ô¤Ë¿´¤«¤é¤Î¤ª¤ï¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¿®Íê²óÉü¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ò¤È¤ê°ì¿Í¤¬¶µ°÷¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤ò¤â¤Ã¤Æ¿¦Ì³¤ËÎå¤à¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¢¤È²ñµÄ¤ÏÈó¸ø³«¤È¤Ê¤ê¡¢²ñµÄ¤Î¤¢¤ÈÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÃæÂ¼¶µ°éÄ¹¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃ´Åö²Ý¤«¤é³Ø¹»Æâ¤ÎÅÀ¸¡¤ÈÉþÌ³µ¬Î§¤ÎÅ°Äì¤Ë¸þ¤±¤¿¸¦½¤¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¤½¤ì¤Ë³Ø¹»»ÜÀß¤ÎÆþÂà¼¼¤Î´ÉÍý¤Î¶¯²½¤Ê¤É¤ò¹»Ä¹¤é¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ö·ïÈ¯³ÐÁ°¤ËÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤«¤é¤ÎÄÌÃÎ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤³¤È¤·£··î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¸©Î©³Ø¹»Æâ¤ÎÅÀ¸¡¤Ç¤Ï¡¢¾®·¿¥«¥á¥é¤Ê¤ÉÉÔ¿³Êª¤ÏÈ¯¸«¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
