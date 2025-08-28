カラバオカップで4部リーグのグリムズビーにPK戦の末に敗れたマンチェスター・ユナイテッド。試合後、ルベン・アモリム監督が『Sky Sports』のインタビューに応じ「ベストのチームが勝った」と語り、ファンに謝罪した。アモリム監督は、不甲斐ないパフォーマンスを見せた選手たちへの失望を隠せない様子であった。



ユナイテッドは、GKアンドレ・オナナのミスから立て続けに失点し、前半で2点のリードを許した。オナナは2失点全てに直接的に関与したと見られているが、アモリム監督は同選手を擁護。「4部リーグのチームに負けるとき、それはGKのせいではない。全てが原因だ」と述べ、チーム全体に問題があることを示唆した。





アモリム監督はさらに「何かを変えなければならないと思う。今は週末に集中し、それから考える時間を持つべきだ」と発言。変化をもたらさなければならない現状に苛立ちを見せた。屈辱的な敗北は、指揮官の怒りを買ったようだ。アモリム監督は「ファンには本当に申し訳ない。これ以上言うことはない」と語っている。今シーズンも開幕から低調なパフォーマンスが続くユナイテッドだが、この敗戦を機にチームは立て直しを図ることができるのか。指揮官の言葉の真意と、今後のチームの変革に注目したい。