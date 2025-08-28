TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が27日、バレーボール中継延長のため通常より35分遅れで放送された。X（旧ツイッター）ではさまざまな書き込みがあった。

番組の公式X（旧ツイッター）は同日午後8時32分の段階で「★放送時間変更のお知らせ★ 本日の『水曜日のダウンタウン』の放送はバレーボール中継延長のため、放送時間を繰り下げてお届けとなります。試合終了次第、改めて放送開始時間をお知らせいたします！」と事前に番組開始が変更となることを伝えていた。そして同日午後9時8分に「【22：35】スタートになります!」と正式に確定した放送開始時間を告知した。

Xでは35分遅れの開始について「バレーボールといい、野球といい、時間が読めないスポーツは欠陥商品だと思う。地上波においてやけど。専門チャンネル、ネット配信用のコンテンツ」「またかよ。唯一リアルタイムで見てるのに。バレーはサブチャンネルかBSでやってくれよ」「バレーの延長は勘弁してほしい、10時放送のつもりでいるから放送時間遅くなると寝落ちしそう」などのコメントがあった。

一方で「35分も待てない人間が多数いることに驚き」「バレーボール中継延長で時間がずれるのは仕方ないね！ 試合終了後に放送開始を知らせてくれるの助かるよ」などの書き込みもあった。

この日の放送では「芸人なら自分のネタと同じ状況が現実に起きたら完璧にツッコめる説」「言葉が通じなくても中国人となら漢字のやりとりで意思疎通ギリ可能説」の2本が放送された。