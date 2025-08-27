とちぎテレビ

創設１００周年のアイスホッケー、Ｈ．Ｃ．栃木日光アイスバックスは、記念すべきシーズンの開幕を９月に控えた２７日、多くのファンに会場に足を運んでもらおうと、選手とファンよるポスターの配布活動が宇都宮市内で行われました。

宇都宮市のオリオン通りでポスターを配ったのは、オルタネイトキャプテンの寺尾勇利選手、早田聖也選手、それに今年新加入の村瀬鼓太郎選手です。ファンとスタッフおよそ４０人と協力して１つ１つの店を周りながらポスターを貼っていきました。

これはすべてのホームゲームで満員を目指そうと「２０００集客プロジェクト」と銘打った取り組みの一環で行われたものです。チームは創設１００周年という記念すべきシーズンに、これまで試合会場に足を運んだことのない人を呼び込もうと、２７日を皮切りに県内各地でポスターを配布します。また、家族割や学割などのさまざまな施策も行っていくということです。

寺尾勇利選手は「街の皆さんにやさしく受け入れていただき、より一層頑張りたいと思いました。ファンの皆さんと盛り上げて、１００周年、笑って終えられるシーズンにしたいです」と意気込みました。

チームは９月１３日と１４日にホームの日光霧降アイスアリーナでレッドイーグルス北海道との開幕２連戦に臨みます。