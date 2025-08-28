ºÍ½÷¥¢¥¤¥É¥ë¾×·â²òÅú¡ÄÄ®Ãæ²Ú¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¡ÖËÌµþ¥À¥Ã¥¯¡ª¡×¥¹¥¿¥¸¥ªÁûÁ³¡Ö¤³¤ì¤Ï·ù¤ï¤ì¤ë¤ï¡Ä¡×
ÄÅÅÄ½ÎÂç¿ô³Ø²Ê¤òÂ´¶È¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î±ö¸«¤¤é¡Ê26¡Ë¤¬27ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¤¯¤ê¤£¤à¥¯¥¤¥º¡¡¥ß¥é¥¯¥ë9 2»þ´ÖSP¡×¤Ë½Ð±é¡£Ä®Ãæ²Ú¤ò¤á¤°¤ëÌäÂê¤Ç¾×·â²òÅú¤òÈ¯¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÁûÁ³¤È¤µ¤»¤¿¡£
ÈÖÁÈÃæÈ×¤Ç¡¢Ä®Ãæ²Ú¤ÇÆ¯¤¯¥×¥í100¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Ö¥³¥ì¤ò¿©¤Ù¤ì¤Ð¤ªÅ¹¤Î¼ÂÎÏÊ¬¤«¤ëÎÁÍý¡×¤Î¾å°Ì9ÉÊ¤òÅú¤¨¤ë½ÐÂê¤¬ÅÐ¾ì¡£ACEesÉâ½êÈôµ®¤Ï¡Öñ»Ò¡×¡¢¿¹¹áÀ¡¤Ï¡Ö¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡×¡¢¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ï¡ÖËãÇÌÆ¦Éå¡×¤È½çÅö¤ËÀµ²ò¤·¡¢±ö¸«¤Î½çÈÖ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
MC¤Î¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¾åÅÄ¿¸Ìé¤«¤é¡ÖÄ®Ãæ²Ú¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿±ö¸«¤Ï¡Ö»ä¡¢Âç¹¥¤¤Ç¡¢ºòÆü¤âÃæ²Ú¿©¤Ù¤¿¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÊÖÅú¡£¡Ö»ä¤¬»×¤¦¼ÂÎÏ¤¬¤ï¤«¤ëÎÁÍý¤¬1¸Ä¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È¼«¿ÈËþ¡¹¤ËÅú¤¨¡¢¾åÅÄ¤Ë¡Ö¤½¤ì¤Ç¤ªÅ¹¤ÎÎÏÎÌ¤òÂ¬¤ë¡¢¤È¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤Ï¤¤¡ª¡¡¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¤¤¤¶²òÅú¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢±ö¸«¤Ï¥«¥á¥é¤ò¸«¿ø¤¨¡ÖËÌµþ¥À¥Ã¥¯¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤ÏÈáÌÄ¤Ë»÷¤¿¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¡©¡×¡ÖÄ®Ãæ²Ú¤è¡ª¡×¤Èµ¿Ìä¤¬Â³½Ð¡£±ö¸«¤¬Æþ¤ë¼ã¼ê¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¡¼¥À¡¼ÍÅÄÅ¯Ê¿¤â¡ÖÄ®Ãæ²Ú¡©¡×¤È²øëÃ¤ÊÉ½¾ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
·ë²Ì¤Ï¥é¥ó¥¥ó¥°³°¤ÎÉÔÀµ²ò¡£±ö¸«¤¬Î¾¼ê¤ÇÆ¬¤òÊú¤¨¤ë¤È¡¢ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¾¾°æ¥±¥à¥ê¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÄ®Ãæ²Ú¹Ô¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤«¤è¡ª¡×¡£Éâ½ê¤ÏÂç¾Ð¤¤¤·¤Æ¡Ö³¹Ãæ²Ú¤Ë¤Ê¤¤¤è¡ª¡×¡£ÍÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï·ù¤ï¤ì¤ë¤ï¡×¤È¡¢Â³¡¹¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¡¢±ö¸«¤Ï¸ý¸µ¤ò¤ª¤µ¤¨¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤é¤ì¤¿ÍÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Ê¹âµéÎÁÍý¤ò¡Ä³¹Ãæ²Ú¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÆÇ¤òÅÇ¤¡¢±ö¸«¤Ï¾Ð¤¤Êø¤ì¤Ê¤¬¤é¡Ö¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡ª¡×¤ÈÄñ¹³¡£¤¿¤À¾åÅÄ¤«¤é¤â¡Ö±ö¸«¤µ¤ó¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¹¥´¶ÅÙ¤â¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¥È¥É¥á¤ò»É¤µ¤ì¤¿¡£
±ö¸«¤Ï1998Ç¯11·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦É²¡¦¾¾»³»Ô½Ð¿È¡£2019Ç¯¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¿À½É¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ³èÆ°½ªÎ»¤Î2024Ç¯¤Þ¤Ç½êÂ°¡£ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¥½¥í¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ³Ø»þÂå¤Ë¤Ï¿ô³Ø¤ÎÁ´¹ñÌÏ»î¤Ç1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¸ø¸À¤·¡¢¤ª¼ò¤ä¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤¬¹¥¤¤Ê°ìÌÌ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£