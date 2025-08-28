◇ナ・リーグ ドジャース―レッズ（2025年8月27日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が27日（日本時間28日）、本拠でのレッズ戦に「1番・投手兼DH」で出場。2023年8月9日（同10日）のジャイアンツ戦以来、749日ぶり勝利に向け、初回を無失点で立ち上がった。

先頭のフリードルに初球の直球を捉えられ、左前打で出塁を許したが2番・マルテをカーブで空振り三振。続くデラクルスもスライダーで空振り三振、ヘイズは96.7マイル（約155.6キロ）の力ある直球で中飛に仕留めた。初回に投じた18球のうち、4シームは4球。変化球を中心にリズムを作った。

前回登板の20日（同21日）ロッキーズ戦では、4回を投げ、9安打を浴びて投手復帰後ワーストとなる5失点で降板。4回には打球が右太ももを直撃し、一度ベンチに戻って応急処置する場面もあった。

アクシデントもあったが、投球内容に関して「ただただ自分の投球に不満があるというか、情けない投球内容だったと思います」と振り返っていた。

ロバーツ監督はこの日の試合前、投手・大谷について「彼自身、まだ“自分を見つけている途中”だと思います」としたうえで「今季は序盤からスロースタートで入って、徐々に球数を増やしていく計画を立てていました。8月末にピークに持ってくることが目的ではなく、ポストシーズンに向けて万全の状態にすることが狙いです」と“調整過程”であることを強調していた。