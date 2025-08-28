¥Þ¥óU¤¬4Éô¥°¥ê¥à¥º¥Ó¡¼¤Ë¶âÀ±¸¥¾å¡Ä¥«¥é¥Ð¥ªÇÕ¤Ç¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤Î¶þ¿«¡¢PKÀï¤ÇÇÔ¤ì¤ë
¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×2²óÀï¤Ç¡¢EFL¥ê¡¼¥°2¡Ê4Éô¥ê¡¼¥°¡Ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥°¥ê¥à¥º¥Ó¡¼¤Ë¶âÀ±¤ò¸¥¾å¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥Ó¡¼¡¦¥á¥¤¥Ì¡¼¤ä¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥¦¥¬¥ë¥Æ¡¢¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¯¡¼¥Ë¥ã¡¢¥Ù¥ó¥ä¥ß¥ó¡¦¥·¥§¥·¥å¥³¤é¤¬ÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¡¢22Ê¬¤ËÃæÈ×¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥ë¥í¥¹¥È¤«¤é¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÍá¤Ó¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£30Ê¬¤Ë¤ÏGK¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥ª¥Ê¥Ê¤¬¥·¥ç¡¼¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ò½èÍý¤·¤¤ì¤º¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò¥Õ¥ê¡¼¤Ç²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ÆÁ°È¾¤ò2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤Ï¸åÈ¾³«»Ï¤«¤é¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥à¥Ù¥¦¥â¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¢¥Þ¥¿¥¤¥¹¡¦¥Ç¡¦¥ê¥Õ¥È¤òÅêÆþ¡£75Ê¬¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é»Å³Ý¤±¤¿¥à¥Ù¥¦¥â¤¬º¸Â¤Î¸«»ö¤Ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÎ®¤·¹þ¤à¤È¡¢89Ê¬¤Ë¤ÏCK¤«¤é¥Þ¥°¥ï¥¤¥¢¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¤ÆÅÚÃÅ¾ì¤Ç»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥¥Ã¥«¡¼¤¬°ì½ä¤·¤¿PKÀï¤ò11¡Ý12¤ÇÍî¤È¤·¤Æ¤Þ¤µ¤«¤ÎÇÔÂà¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¥°¥ê¥à¥º¥Ó¡¼¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¤Ê¤À¤ì¹þ¤ß¡¢²ñ¾ì¤Ï¤ªº×¤êÁû¤®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¼çÎÏ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¾ì¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢4ÉôÁê¼ê¤Ë¶þ¿«¤ÎÇÔËÌ¤òµÊ¤·¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡£¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡ØSquawka¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤¬¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×¤Ç4Éô¥ê¡¼¥°½êÂ°¥Á¡¼¥à¤ÎÇÔ¤ì¤¿¤Î¤Ï»Ë¾å½é¤È¤Î¤³¤È¡£¥¢¥â¥ê¥àÂÎÀ©2Ç¯ÌÜ¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï3»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·Ì¤¾¡Íø¤È¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ò15°Ì¤Ç½ª¤¨¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¡ÊEL¡Ë·è¾¡¤Ç¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¤ËÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï²¤½£¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Î½Ð¾ì¸¢¤¬¤Ê¤¤¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡£¡È¹ñÆâ½¸Ãæ¡ÉÂÎÀ©¤ÎÃæ¡¢Áá¤¯¤â¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
