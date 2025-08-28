モナレズ氏は先月３１日にＣＤＣ所長に就任した/Kayla Bartkowski/Getty Images

（ＣＮＮ）先月３１日に米疾病対策センター（ＣＤＣ）所長に就任したスーザン・モナレズ氏が更迭されたことが、事情に詳しい３人の情報筋の話から分かった。情報を共有する権限がないとの理由で、匿名を条件に明らかにした。

モナレズ氏の離任に続き、複数のベテラン幹部も相次いで辞任。ＣＤＣは危機的な時期に指導者不在の状況となった。

ＣＤＣでは春の大幅な人員削減で士気がすでに低下していたところに、今月８日にアトランタの主要施設で銃撃事件が発生。建物に数百発の銃痕ができ、地元の警官が死亡した。その後まもなく、さらに６００人の職員に解雇が通知された。

米保健福祉省は２７日、Ｘ（旧ツイッター）で「スーザン・モナレズ氏はもうＣＤＣの所長ではない。米国民への献身に感謝する。（ロバート・ケネディ・ジュニア保健福祉長官は）ＣＤＣのチームに全幅の信頼を置いている。彼らは今後も、国内外の感染症から米国民を守るために警戒を怠らないだろう」と投稿した。

一方、モナレズ氏の弁護士は２７日の声明で、「モナレズ氏は辞任しておらず、ホワイトハウスから解任の通知も受け取っていない。モナレズ氏は科学に身をささげた高潔な人物であり、辞任することはない」としている。

今回の更迭についてはワシントン・ポスト紙が最初に報じた。

事情に詳しい情報筋２人によると、ＣＤＣに対してはモナレズ氏の更迭に先立ち、ケネディ氏の首席補佐官の主導で組織内に圧力がかけられていた。ケネディ氏はモナレズ氏をワシントンに呼び出し、幹部３人を解任するよう要求したものの、モナレズ氏は拒否。これがケネディ氏の怒りを買い、更迭に動いたという。