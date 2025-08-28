市場調査大手のインテージホールディングス <４３２６> は、ウエルスアドバイザーが２８日付でリポートを公表し、想定株価レンジを前回の１８００−２０００円から２０００−２２００円に引き上げた。投資判断は「オーバーウエート」を継続。



リポートでは、営業増益基調への転換を前向きに評価。主力商材「ＳＣＩ」（全国消費者パネル調査）の並行稼働終了で運用コストが大幅に圧縮されるほか、利益率の高いヘルスケア分野でも成長が続く見通しで、２６年６月期の連結営業利益予想は５６億円（前期比３２．０％増）と連続２ケタ増益を見込む。



また、ウエルスアドバイザーは、ＮＴＴドコモとの協業の進展次第では成長に拍車がかかる可能性があると指摘。積極的な株主還元姿勢にも注目した。



株価は午前９時１９分時点で前日比１０円安の１８４４円。