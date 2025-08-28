久石譲、ハリウッド映画音楽に初挑戦『ビューティフル・ジャーニー』12月公開へ マーゴット・ロビー×コリン・ファレル主演
日本が誇る作曲家・久石譲がハリウッド映画音楽に初挑戦した『A Big Bold Beautiful Journey（原題）』が、『ビューティフル・ジャーニー ふたりの時空旅行』の邦題で、12月19日より全国公開される（配給：ソニー・ピクチャーズ）。
【動画】映画『ビューティフル・ジャーニー ふたりの時空旅行』特報
主演は、「スーサイド・スクワッド」シリーズや『ウルフ・オブ・ウォールストリート』など数々の話題作に出演し、『スキャンダル』でアカデミー賞にもノミネートされたハリウッドを代表するトップ俳優、マーゴット・ロビー。全世界で社会現象を巻き起こした『バービー』以来、約2年ぶりの映画出演作としても注目を集めている。
また、『イニシェリン島の精霊』でベネチア国際映画祭・最優秀男優賞を受賞し、『アフター・ヤン』で全米映画批評家協会賞主演男優賞を獲得したコリン・ファレルがダブル主演。『ファンタスティック・ビースト』や『THE BATMAN-ザ・バットマン-』などの大作でも活躍している。
名実ともにハリウッドのトップスターの2人を演出するのは、韓国系アメリカ人のコゴナダ監督。A24製作の『アフター・ヤン』で高い評価を得た気鋭の映像作家で、スタジオジブリの熱烈なファンとしても知られる。その想いから、本作でも宮崎駿（※崎＝たつさき）監督作品にインスパイアされた演出を多く取り入れており、劇伴作曲にはジブリ音楽で世界的に名高い久石へ直接オファー。久石がハリウッド映画の音楽を担当するのはキャリア初。サウンドトラックにも注目だ。
このたび解禁された特報映像では、大草原にぽつんと佇む“赤いドア”、植物園のような空間に浮かぶ“青いドア”など、本作の鍵となる“時空を越えるドア”が幻想的かつロマンティックに描かれる。
友人の結婚式で出会ったデヴィッド（ファレル）とサラ（ロビー）は、カーナビに導かれた先で不思議なドアを見つける。
ドアの先には、淡い初恋を経験した高校時代や間に合わなかった母親の最期の瞬間など、コリン・ファレル演じるデヴィッドとマーゴット・ロビーが扮するサラの過去へつながっており、2人は人生で最も“やり直したい一日”へとタイムスリップ。人生のターニングポイントとなった出来事をもう一度やり直すことで、自分自身、そして大切な人たちと向き合っていく──。
【動画】映画『ビューティフル・ジャーニー ふたりの時空旅行』特報
主演は、「スーサイド・スクワッド」シリーズや『ウルフ・オブ・ウォールストリート』など数々の話題作に出演し、『スキャンダル』でアカデミー賞にもノミネートされたハリウッドを代表するトップ俳優、マーゴット・ロビー。全世界で社会現象を巻き起こした『バービー』以来、約2年ぶりの映画出演作としても注目を集めている。
名実ともにハリウッドのトップスターの2人を演出するのは、韓国系アメリカ人のコゴナダ監督。A24製作の『アフター・ヤン』で高い評価を得た気鋭の映像作家で、スタジオジブリの熱烈なファンとしても知られる。その想いから、本作でも宮崎駿（※崎＝たつさき）監督作品にインスパイアされた演出を多く取り入れており、劇伴作曲にはジブリ音楽で世界的に名高い久石へ直接オファー。久石がハリウッド映画の音楽を担当するのはキャリア初。サウンドトラックにも注目だ。
このたび解禁された特報映像では、大草原にぽつんと佇む“赤いドア”、植物園のような空間に浮かぶ“青いドア”など、本作の鍵となる“時空を越えるドア”が幻想的かつロマンティックに描かれる。
友人の結婚式で出会ったデヴィッド（ファレル）とサラ（ロビー）は、カーナビに導かれた先で不思議なドアを見つける。
ドアの先には、淡い初恋を経験した高校時代や間に合わなかった母親の最期の瞬間など、コリン・ファレル演じるデヴィッドとマーゴット・ロビーが扮するサラの過去へつながっており、2人は人生で最も“やり直したい一日”へとタイムスリップ。人生のターニングポイントとなった出来事をもう一度やり直すことで、自分自身、そして大切な人たちと向き合っていく──。