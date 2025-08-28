ジャイアントコーン×進撃の巨人！FAIRY TAIL＆ブルーロックも登場

1963年の発売以来、世代を超えて愛され続ける「ジャイアントコーン」が、再び話題のコラボを発表！2025年9月1日からは「進撃の巨人」「FAIRY TAIL」「ブルーロック」とタッグを組んだ「ザクザク感で魂を燃やせ！無敵のオールスターズキャンペーン」第2弾がスタートします。限定デザインパッケージやオリジナルグッズが当たるチャンスまで、ファンにはたまらない内容です。

限定パッケージは全18種＋レア3種



キャンペーンでは、「FAIRY TAIL」「進撃の巨人」「ブルーロック」のキャラクターが描かれた18種類のオリジナルデザインパッケージが登場。

さらに、あけくち（OPENマークの後ろ）には21種類の隠しイラストがあり、そのうち3種は金枠のレアデザイン♡

レアはパッケージのOPENマークが赤・青・白と通常と異なる仕様になっていて、ファン心をくすぐります。

応募で当たるオリジナルグッズ



オリジナルグラスセット

オリジナルアクリルスタンドセット

対象商品を購入し、LINEからレシート応募すると、オリジナルグラスセット（各作品5種1セット、対象商品15個で応募可）や、アクリルスタンドセット（各作品5種1セット、対象商品5個で応募可）が抽選で当たります。

Aコースのグラスセットは150名様、Bコースのアクリルスタンドは720名様にプレゼント。応募期間は2025年9月1日11:00～11月30日23:59まで。

ジャイアントコーンの魅力も健在



もちろん、定番フレーバーも充実。「チョコナッツ」は高焙煎ナッツの香ばしさとクリスピーチョコの食感が魅力。「クッキー＆チョコ」は生チョコを挟み込んだ濃厚な仕上がり。

「チョコ＆ミルク」は層状のパリパリ食感チョコで、最後まで飽きずに楽しめます。価格は各種オープン価格で、店頭からなくなり次第終了です。

©真島ヒロ／講談社

©諫山創／講談社

©金城宗幸・ノ村優介／講談社

推しキャラとザクザク感を楽しんで♪



今回の「ジャイアントコーン×進撃の巨人」コラボは、FAIRY TAILやブルーロックの人気キャラクターも加わり、パッケージを選ぶ楽しみと食べる楽しみが同時に味わえる贅沢な企画です。

ザクザクとした食感とチョコだまりの満足感はそのままに、限定デザインでさらに気分もアップ。グッズが当たるチャンスもあるので、ぜひ店頭で見つけたら手に取ってみてくださいね♪