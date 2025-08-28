プロ野球とラグビーの現役・元選手らがタッグを組み、両競技の楽しさを体験するスポーツ教室を31日、福岡県筑後市尾島の筑後広域公園で開く。対象は4歳から小学生。未経験者歓迎。開催メンバーでプロラグビー選手の黒川ラフィさん（30）＝ルリーロ福岡＝は「子どもたちがスポーツをする機会や場所が急激に減っている。まずは体験し、楽しさを感じてほしい」と話す。

主催は一般社団法人のアスリートプロ。プロ野球選手のセカンドキャリアのサポートや、野球の普及活動をする団体だ。代表の田村丈さんは元横浜DeNAベイスターズ投手。引退後、アメリカンフットボールに転向し、一時はアメフト選手をしていた黒川さんとチームメートだった。

その後、田村さんは野球の普及活動へ、黒川さんはラグビーに戻ってルリーロで地域貢献活動に励んでおり、「じゃあ、一緒にやろう」と意気投合した。黒川さんは「アスリートとして今できることを地域に還元したい。いずれはスポーツの枠も外して、文化や芸術も含めたイベントにも挑戦したい」と構想している。

教室は午前9時から正午まで。ラグビーは黒川さんや元ルリーロ選手の西村光太さんら4人、野球は田村さんや元福岡ソフトバンクホークス投手の松田遼馬さんら4人が基礎的な指導をする。参加無料、先着100人。申し込みはこちら（LINE）から。

（石黒雅史）