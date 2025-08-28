女子レスリング五輪3連覇の吉田沙保里さん（42）が28日までに、自身のインスタグラムを更新。ギネス世界記録ICONの認定証を授与されたことを報告した。

吉田さんは「この度ギネス世界記録ICONの認定証をいただきました！」と“殿堂入り”を報告。「ギネス世界記録ICON」は世界記録の達成により分野の枠を超え、世界中に刺激を与えてきた人々を称したものとされ、「まさか人生で6つもギネス世界記録を達成して、さらにICON認定証までもいただけるなんて…」と感慨を込めた。

さらに「たくさんの皆さんに応援していただいて、目の前の目標をひとつひとつ達成できた結果が、記録になりました！本当に感無量です ありがとうございました」と感謝した。

現在、吉田さんが保持しているギネス世界記録は6個。レスリング世界タイトル最多優勝回数（個人）16回、レスリング世界タイトル最多優勝回数（女子）16回、レスリング世界選手権の最多優勝回数（女子フリースタイル）13回、オリンピック女子レスリング軽量級の金メダル最多獲得数3回に加え、テレビ番組の企画で1分間で座って風船を割った最多数123個、1分間で椅子に座った最多数112個の記録も保持している。

吉田さんは「今後、新たに世界記録を目指すチャンスがあれば、ぜひ挑戦したいです！」と意気込んだ。

この投稿にフォロワーからは「凄すぎ！！！！」「さすが超人」「素晴らしい」「ギネス6つはヤベーっす」「霊長類最強はバラエティでも最強」などの声が寄せられている。