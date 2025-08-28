昭和なガラス食器「アデリアレトロ」のレトロ可愛いデザインを使用したハンカチが懐かしくて素敵！

ハンカチーフ専門店「CLASSICS the Small Luxury (クラシクス･ザ･スモールラグジュアリ)」から、昭和の懐かしさと可愛らしさを詰め込んだレトロガラス食器ブランド「アデリアレトロ」との初コラボアイテムを発表しました。

本コラボは、「アデリアレトロ」がもつレトロで懐かしい世界観と、ハンカチのどこかノスタルジックな魅力という、その親和性から誕生。アデリアレトロのモチーフを、ガラスとは異なる布ならではの質感や表情で表現し、持ち歩けるファッションアイテムとしてデザイン。

今回のコラボでは、プリントハンカチ 2柄、刺繍ハンカチ 4柄がラインナップ。

プリントハンカチ

アデリアレトロコラボハンカチ プレート

アデリアレトロの人気商品「プレート120」にアクセサリーをのせた様子が水彩タッチで描かれています。アクセサリーは、クラシクス・ザ・スモールラグジュアリのこれまでのハンカチデザインで使われたきたものを使用。かわいらしさと大人のラグジュアリーさをバランス良く落とし込んだ一枚です。

アデリアレトロコラボハンカチ パフェ

クラシクス・ザ・スモールラグジュアリで人気の「パフェ」のデザインをアデリアレトロの「台付きグラス」を用いてアレンジしたデザイン。懐かしいモチーフに合わせて、パフェのデザインも少しレトロに考えて水彩タッチで鮮やかに描かれています。グラスのモチーフが舞っているような箇所もデザインポイント。

刺繍ハンカチ

「マスカレード刺繍」「野ばな刺繍」「おとぎ話刺繍」の3柄は、全て刺繍で贅沢に表現。ライトグレー生地に黄色い花、ネイビー地に白い花、ピンク地に黒と赤のモチーフといった配色で、それぞれの柄の魅力を引き立てています。

縫製には「スカラップ刺繍」を用い、スカートの裾やブラウスの襟を思わせる仕上がりに。さらに「パターン柄」では人気のモチーフ10柄を1枚に凝縮。全面に全て刺繍で贅沢に表現。白い生地に色とりどりのモチーフが映え、虹のように4重にデザインした縁まわりがアクセントになっています。

いずれも38cmという通常より少し小さめのサイズで手のひらに可愛らしく収まり、デザインにぴったりの小さなドット柄の生地を使用するなど、縫製・生地・サイズに至るまでこだわりを詰め込んだ特別な一枚です。

CLASSICS the Small Luxury×アデリアレトロによるコラボアイテムは、2025年8月29日(金)より、CLASSICS the Small Luxury 六本木ヒルズ本店、日本橋人形町店、オンラインショップ（オンラインショップは12時から）にて発売。

CLASSICS the Small Luxury×アデリアレトロ