タレントのかとうれいこ（56）が28日、自身のインスタグラムを更新。シニアツアーのプロアマ大会でのショットを披露した。

「PGAシニアツアー【マルハンカップ】2025 プロアマ大会 今年は桑原克典プロとご一緒させて頂きました！！」と桑原との2ショットをアップ。「桑原プロに的確なアドバイスをして頂き目から鱗でしたー ありがとうございました！」と感謝した。

また「マルハンカップは著名人、アスリートの方々も参戦していて、観戦も見応えあります。マルハン様、関係者の皆様 今年もお声掛けしてくださいましてありがとうございました」と記すと、元中日監督の谷繁元信氏との2ショット、競泳史上最年少金メダリストの岩崎恭子氏との2ショットを投稿。

さらに元西武監督の松井稼頭央氏と自身の夫でプロゴルファーの横尾要との3ショット、プロゴルファーの羽川豊、ゴルフフォトグラファー・宮本卓氏との3ショットも披露した。

かとうは1989年に「クラリオンガール」に選出されたのを皮切りに、グラビアや写真集が爆発的な人気を誇り、「イエローキャブ」所属のグラビアアイドルとして一世を風靡した。

2001年にプロゴルファー・横尾要と結婚。家庭に専念し、03年2月に長女を出産したが、12年に芸能界へ復帰。昨年12月発売の「FRIDAY」では26年ぶりにグラビア復活を果たしたことでも話題となった。