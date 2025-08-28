２８日の東京株式市場は、日経平均株価が前日比２１２円安の４万２３０８円と反落で始まった。



前日の米株式市場は、ＮＹダウが１４７ドル高と続伸し、主要株価３指数はそろって上昇。取引終了後にエヌビディア＜ＮＶＤＡ＞が発表した２５年５～７月期の決算は、売上高と調整後１株利益がともに市場予想を上回る結果となった。同社は８～１０月期の売上高が５４０億ドルを中心にプラスマイナス２％の範囲になると予想。ただしＡＩ半導体「Ｈ２０」の中国向けの出荷による影響は織り込まなかった。発表を受けて時間外取引でエヌビディアの株価は下落。直近で上昇基調にあったことから利益確定目的の売りが出たとみられている。東京市場において時間外取引でのエヌビディア株の下落は、半導体関連株の重荷となっている。



