

高額のクレジットカードに付帯する特典として人気の「プライオリティ・パス」。その利用をめぐってサービスを改悪するカード会社が続発している（写真：編集部撮影）

【比較してみた】クレディセゾンの「プライオリティ・パス」はこの先どう変わる？

「ついにセゾンでも終了か」――。クレディセゾンが8月25日に発表した内容に関してSNSを中心に大きな話題となったのが、国際線の空港ラウンジなどを利用できる「プライオリティ・パス」のサービス内容変更だ。

これまで同社のゴールドカードを保有していれば、年会費1万1000円（税込）を支払うことで、使用回数に制限のないプライオリティ・パスの「プレステージ」プランに加入できた。このサービスが10月末をもって廃止となり、今後は1回の利用ごとに35ドル（約5000円）の支払いが必要となる。事実上、優待としてのプライオリティ・パスは終焉を迎えたことになる。





大手クレジットカード会社の社員は「プライオリティ・パスの縮小は必然だ」と語る。その背景には、想定外のサービス拡大と利用増加がある。

なぜ「縮小が必然」といえるのか

従来、プライオリティ・パスは海外旅行の際、日本のクレジットカードでは入れない国際線ラウンジを利用する目的で使われることが多く、カード会社もその前提でコストを見積もっていた。

しかし、2023年ごろから状況は大きく変化した。プライオリティ・パスの運営会社であるコリンソングループが、羽田空港や成田空港といった国内空港で、飲食店やマッサージ、温浴施設といったリフレッシュメントサービスの拡大を図ったのだ。

その結果、プライオリティ・パスが海外への移動の際だけにとどまらず、国内移動でも使われるようになった。出発地でランチ、到着地で夕食、といった具合に1日に複数回、プライオリティ・パスが利用されるケースも少なくなかったという。

SNS上では「空港での食事や温泉が無料で楽しめる」といった情報が拡散され、利用が急速に拡大。プライオリティ・パスは1回の利用ごとにカード会社へ数十ドルが請求される仕組みであるため、カード会社は想定外のコスト増に直結した。

大手カード会社の社員は「当初のプライオリティ・パスの予算に対して数億円単位で費用が増加した」と明かす。



プライオリティ・パスのホームページでは、充実した特典内容を紹介している（画像：プライオリティ・パスのホームページより）

海外旅行では旅費やお土産代などでカードの決済額が大きくなりやすいが、帰省や出張といった国内利用では、プライオリティ・パスのサービスがそのままクレジットカードの利用につながるケースが少ない。そのため、「プライオリティ・パスの利用増加分はそのまま利益の悪化につながった」（同）という。

こうした状況はカード業界共通の悩みとなり、各社幹部の意見交換会でも対策が話題に上がるほどだった。そして、三菱UFJニコスは2024年10月1日から、JCBも同年10月31日から国内の飲食店やリフレッシュ施設での利用を対象外とした。楽天カードも同様の措置を取り、各社が相次いでサービス縮小に踏み切った。

ユーザーにとって最後の牙城だったクレディセゾン

そんな中、相対的に安い年会費のカードで唯一、最後までプライオリティ・パスで飲食店を利用できたのがクレディセゾンだった。関係者によれば、同社も昨年時点でサービス刷新を検討していたようだが、ついにコスト負担に耐えきれず、今回の決断に至ったもようだ。

同社では近年の拡大戦略において「セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス®・カード」などで年会費無料キャンペーンを展開し、無料でゴールドカードを保有する会員が急増。その結果、プライオリティ・パスの年会費1万1000円だけを支払い、カード利用がほとんどないという会員も少なくなかった。

ゴールドカードの年会費収入が得られず、カード利用も少ないため、プライオリティ・パスを数回利用されるだけで実質的に赤字に陥る構造になっていたわけだ。

今回、見直しに踏み切った一方で、上級グレードに当たる「セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス®・カード」などではプライオリティ・パスの提供が続き、飲食店などでの利用も可能な見込みだが、この状態も長く続くとは断言できない。

前出とは別の競合カード会社の社員は「今年3月に年会費1万円の値上げを発表したセゾンプラチナでは、サービスの廃止をしづらかったのだろう。ただ、費用対効果次第ではプライオリティ・パスからの実質撤退や飲食店の利用不可はありうる」と分析する。

プラチナカードでは年会費収入で原資を確保できる分、耐性はあるが、利用頻度や為替動向次第で採算は揺らぎかねない。

ドラゴンパスに乗り換える会社は出てくるか

今後、業界関係者が注目するのが、プライオリティ・パスそのものから撤退する会社が出てくるかどうかだ。足元では利用条件の厳格化が進んでおり、かつては目的地到着後でも空港内の飲食店を利用できたが、現在は「出発予定時刻の3時間前から搭乗まで」に限定され、到着後は対象外となるケースが増えている。

このように利用回数を制限する方向にルール変更が進んでいるが、利用者に一度浸透した“利便性志向”は容易にはしぼまない。ピーク時ほどではないにせよ、ユーザー全体の利用頻度は高止まりしているとの見方は多い。コストが増え続ければ、「撤退」という判断に至るカード会社が登場しても不思議ではない。

また、“中国版プライオリティ・パス”と言われ、空港ラウンジ利用や飲食店での優待などが利用できる「ドラゴンパス」も2023年に日本法人を設立して以来、攻勢を強めている。今年7月には、みずほ銀行が買収を発表したUPSIDERが、経営者向けカード「PRESIDENT CARD」でドラゴンパスとの提携を開始した。大手クレジットカード会社でも経済条件次第ではプライオリティ・パスからドラゴンパスへ乗り換えを検討する可能性がある。

ユーザーから見える大きな変更は出そろい、プライオリティ・パスをめぐる“狂想曲”は一段落したように映る。だが、クレジットカード各社にとっては、サービスラインナップの変更や提携先の乗り換えなど、まだその余波が続きそうだ。

（布村 昌俊 ： ライター）