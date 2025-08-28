元HKT48のタレント指原莉乃（32）が、27日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に元AKB48小嶋陽菜（37）と出演。自身らが参加し、13日にリリースされたAKB48の20周年記念シングル「Oh my pumpkin！」について語った。

グループ66枚目のシングルで、20周年を記念した作品。現役メンバーに加え、海外姉妹グループのメンバー、さらにOGの前田敦子、高橋みなみ、小嶋、指原が参加することで話題となっている。

OGは1期生が名を連ねる中、5期生の指原は自身に声がかかったことについて「他にも先輩方（オファーが）あったんでしょうけど、出産とか子育てとかお仕事もあるでしょうし。私まで参加させていただけるとお声がけがあった時に、最初本当に断ろうと思ったんです」と打ち明けた。

その後小嶋に相談したといい「本気で迷っててって。こんなすてきなタイミングで私が参加するのは…（他が）1期生の皆さんだったので、変かなと思ってって言ったら、『いいんだよ！ もうやるよ！』って。たかみなみたいな励まし。たかみなみたいでカッコよかったです」と総監督を務めた高橋ばりの応援があったと笑った。

小嶋は「さっしーってさ、全方位に気を使ったり考えたり。ファンの方が…って。きっといろいろ考えてるだろうなと思ったから」と指原の性格を理解しつつ「もういいよ！ やるよ！ って。急にたかみな出てきちゃった」と照れ笑いした。指原は「でもやってよかったなって。その時に背中を押していただいたおかげで、前田さんもそうだし、たかみなともずっと会ってなかったので。久しぶりにお会いできて新鮮です。とっても」と楽しそうに語った。