日産「“新”エクストレイル NISMO」初公開！ 最新「スポーツ仕様」は高性能4WD＆走りの“専用サス”採用！ 「たった100万円程度」追加で買える「コンプリートカー」の特徴は

「エクストレイルNISMO」登場

日産は2025年8月27日、マイナーチェンジを行ったミッドサイズSUV「エクストレイル」を発表しました。

ラインナップには「エクストレイルNISMO」が設定され、2025年9月24日に発売されます。

日産のモータースポーツからのフィードバックを受けた純正コンプリートカー「NISMOロードカー」モデルで、エクストレイルとしては本格スポーツモデルとなるエクストレイルNISMOの特徴を紹介します。

マイチェン「エクストレイル」に設定の「NISMO」とは

NISMOロードカーは、日産のモータースポーツ部門である「NISMO」からのフィードバックを受け、「より速く、気持ち良く、安心して走れる車」をコンセプトに展開される純正コンプリートカーです。

最新ラインナップは、FRスポーツカー「フェアレディZ」を頂点に、コンパクトカー「ノートオーラ」、電動フラッグシップSUV「アリア」が展開されていますが、そこにエクストレイルが仲間入りしました。

コンセプトは「情熱体験をもたらすグランドツーリングSUV」とし、専用の内外装に加え、空力特性やメカニズムではNISMOチューニングが施されているのが大きな特徴です。

NISMOとSUVの魅力と機能が凝縮されたエクステリアは、かなりスポーティ。各部のブラック化に加え、NISMOを象徴するレッドのアクセントが加えられています。

ブラック仕上げのフロントグリルには、上部にダーククロムのアクセントを加えることで、シグネチャーランプとの一体感を与え、ワイドで力強いフロントマスクを表現しています。

さらにリップタイプのロアフィニッシャーを前後左右に装着することで、スポーツモデルであることを強調するだけでなく、空力特性も向上させています。

また足元のエンケイ製20インチアルミホイールは、カッコよさだけでなく、軽量化と高剛性、空力特性にも高機能ホイールとなっています。

リアスタイルでは、フォーミュラカーを彷彿させるバンパー中央のLEDフォグランプも良いアクセントに。

専用部品は多くはありませんが、しっかりとNISMO風味を強めるだけでなく、走りを安定させるダウンフォースも高めているのは、NISMOならではの技といえるでしょう。

もちろん、インテリアもNISMO仕様に。ブラックを基調としながらも、エクステリア同様にレッドをアクセントに採用。ダッシュボードやシート、センターコンソールなどにはレッドステッチが加わります。

さらにドライバーをサポートすべく、ステアリングやシートの素材が変更され、触感を高めるだけでなく、滑りにくいものとしています。

また、よりコダワリの強いオーナー向けにはオプションとして、ホールド性を高めた「NISMO専用チューニングRECAROスポーツシート」を選択することも可能です。

スタートボタンやドライブモードセレクターもNISMO専用仕様となることも、ドライバーの心を高揚させてくれるポイントです。インテリア仕様は、走りのモデルとなった2列シートの5人乗りのみとなります。

パワートレインはベース車同様のスペックとなりますが、日産自慢の電動4WD「e-4ORCE」には、専用チューニングを施した「NISMO tuned e-4ORCE」に。

特徴は、後輪の駆動力配分を増やし、旋回性能を高めることにあります。つまりよりシャープなコーナリングが楽しめるように味付けされています。

専用e-4ORCEの味わいを最大化するために、パワーステアリングと足回りにも専用チューニングを実施。ショックアブソーバーには、「カヤバ製スウィングバル」を日産車初採用。

タイヤも、アリアNISMOにも採用するミシュラン「パイロットスポーツEV」へとアップグレードさせています。

新世代VCターボ（可変圧縮比）エンジンと第2世代e-POWERが生む走りの良さで知られるエクストレイル。このスポーティさに磨きをかけたのがNISMOです。

SUVとしての機能もしっかりと受け継ぐべく、最低地上高もベース車同様の185mmを維持しています。

最後に注目の価格ですが、全車4WD仕様となり、「X e-4ORCE」と同等レベルの装備内容となるベースモデルが541万6400円（消費税込み）。

コネクテッド機能やナビシステム、「プロパイロットパーキング」などの先進機能を充実させ、「G e-4ORCE」と同等レベルの装備内容を持つ「アドバンスパッケージ」が596万2000円となっています。

つまり、100万円＋αが“NISMO代”となります。走行性能とドレスアップの内容を鑑みれば的確な価格。いや、むしろお買い得といっても良さそうです。