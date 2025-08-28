タカショーが年初来高値、屋外照明など展開の子会社成長で通期利益予想を引き上げ

タカショー<7590.T>は続伸し、年初来高値を更新している。同社は２７日の取引終了後、２６年１月期第２四半期累計（２５年１月２１日～７月２０日）の連結決算の発表にあわせて通期業績予想を修正。営業利益をこれまでの３億８００万円から４億６３００万円（前期は１億５０００万円の赤字）、最終利益を１億２２００万円から１億６０００万円（同２億４２００万円の赤字）に引き上げており、業況を評価する買いが集まっている。売上高は据え置いた。



屋外照明・ＬＥＤサインなどを展開する子会社のタカショーデジテックが急成長し、全体における売上構成比を拡大していることが、タカショーの粗利率の改善につながっている。加えて、費用対効果の低い取り組みの見直しが奏功し、販管費が当初計画を下回る見通しになった。



７月中間期は売上高が１０９億２９００万円（前年同期比２．２％増）、営業利益が３億８２００万円（前年同期は７００万円）、最終利益が１億１４００万円（前年同期比２.0倍）だった。主力のプロユース事業で公共施設や商業施設といった非住宅分野での採用が拡大したことや、タカショーデジテックが展開する屋外照明・ＬＥＤサイン・イルミネーション事業が全ての領域において成長したことなどが収益に貢献した。



