ETF売買動向＝28日寄り付き、日経レバの売買代金は158億円と低調 ETF売買動向＝28日寄り付き、日経レバの売買代金は158億円と低調

28日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比26.5％増の407億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同33.8％増の333億円となっている。



個別ではｉＦｒｅｅＥＴＦ 東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数 <2528> 、ｉシェアーズ・コア Ｊリート ＥＴＦ <1476> 、東証ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2555> 、上場ファンドＪリート <1345> 、上場インデックスファンド日経ＥＳＧリート <2566> など19銘柄が新高値。東証ＲＥＩＴインバースＥＴＦ <2094> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 香港ハンセンダブル・ブル <2031> は3.65％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 中国科創板 ５０（ＳＴＡＲ５０） <2628> は3.46％安、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> は3.14％安と大幅に下落。



日経平均株価が117円高の大幅高となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金158億7900万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均177億6400万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が38億7800万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が35億4800万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が26億5600万円、楽天ＥＴＦ－日経ダブルインバース指数連動型 <1459> が17億7700万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が15億8500万円の売買代金となっている。



株探ニュース

