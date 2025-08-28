タレントの中川杏奈（38）が27日までに、自身のインスタグラムを更新。沖縄・宮古島で様子を投稿した。

「宮古島のホテルのプールにて」と題し、茶色の花柄ひもビキニ水着姿を公開。「ネットで800円だった水着」と明かし、「普段引きこもりな分旅行先では色々なところに行きたくて、東京に帰る前日ホテルのナイトプールで全ての体力を使い果たすまで遊んできたよ 帰りの飛行機は爆睡でした。。」とつづった。

「撮影で何度も沖縄に来たことがあるけど、行き先はスタッフさん任せになるので今まで観光スポットに行ったことがなかったの。最近プライベートで来れば来るほどまた行きたい場所や行ってみたい場所が増えて年に何度も沖縄に行く人達の気持ちがわかりました 実は秋にも家族で沖縄本島と宮古島に行く予定を立てているので今から楽しみ」と沖縄に魅了されている心境も記した。

ファンやフォロワーからも「可愛い〜」「色っぽくて可愛すぎ」「めっちゃラインが綺麗」「足の指もセクシー」「控えめに言って最高です」「永久保存版」などのコメントが寄せられた。

また、別の投稿では東京・六本木にある人気すし店に出かけた様子もアップ。「人気グルメブロガーさんや海外のYouTubeで紹介されて人気になったようで、この日も一眼レフを持ったグルメな方や外国人観光客のお客さんさまがいて厳かな雰囲気にはじめ緊張しましたが気さくな大将の竜太さんのおかげで終始楽しく美味しく過ごせました」とし、中トロやエビ、アナゴなどの写真も添えて「一品目から中トロのにぎりに心を掴まれた 握りが沢山食べたかった私には最高のおまかせコースでした 途中の蟹の茶碗蒸しや鰻と太刀魚の焼物も美味しかったな お腹いっぱいになったところで最後はアナゴ！！表面のカリカリ中ふわふわ甘めのタレで、過去最高のアナゴに出会えました！！！白身魚と甲殻類の出汁たっぷりのお味噌汁も本当に美味しかったです」とした。