グラビアアイドルの三田悠貴（27）が27日、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。プライベートショットを投稿した。

「毎日暑いからキャミばっか着ちゃう 朝から雑誌の撮影にいくよ」とつづり、胸元を大胆露出した体フィットの赤キャミソールに白いミニスカートコーデを披露した。さらに「大人のお子様ランチ。髪暗くしたに〜」と記し、ハンバーク、エビフライ、オムライスなどのプレートを満喫する動画も公開した。

ファンやフォロワーからも「刺激的」「ドアップ可愛すぎるって」「可愛い食べっぷり」「髪素敵」「女神」などのコメントが寄せられた。

三田は岐阜・揖斐川町出身。大学卒業後、名古屋市内でエステティシャンとして勤務していたが、タレントを目指して上京した。抜群のスタイルなどを魅力に、23年3月にグラビアデビューを果たし、24年12月には初写真集「み・た・い？」を発売。中学時代にはバドミントンで県大会準優勝の好成績を挙げて東海大会に出場するなど運動神経が良いだけでなく、大学時代には秘書検定や簿記検定も取得している。CBCテレビのバラエティー番組で軽トラックに乗って全国の名所を訪れるコーナーも担当している。