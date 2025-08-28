Ž¢¿¿²Æ¤Ç¤â·¤²¼¤òŽ£Ž¢ÊìÆý¤ò¤è¤¯Ê¬Èç¤¹¤ë¿©¤ÙÊª¤Ï¡ÄŽ£ÊÝ·ò»Õ¤Î¤ª¤«¤·¤Ê½õ¸À¤ò·âÂà¤¹¤ë¼ÁÌä¥Õ¥ì¡¼¥º
¢£¡Ö¿·À¸»ùË¬Ìä¡×¤Î¤¿¤á¤Î¹ÖºÂ
ÀèÆü¡¢ÅìµþÅÔ¤Î¤¢¤ë¼«¼£ÂÎ¤«¤é¡Ö¿·À¸»ùË¬Ìä¡×¤ò¤¹¤ëÊÝ·ò»Õ¡¦½õ»º»Õ¸þ¤±¹ÖºÂ¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¡¢¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·À¸»ùË¬Ìä¤È¤Ï¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬À¸¸å1¡Á4¥«·î¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¡¢»Ô¶èÄ®Â¼¤ÎÊÝ·ò»Õ¤ä°ÑÂ÷¤µ¤ì¤¿½õ»º»Õ¤¬Êì»Ò¤Î¼«Âð¤òË¬¤Í¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£Àµ¼°¤Ë¤Ï¡ÖÆý»ù²ÈÄíÁ´¸ÍË¬Ìä»ö¶È¡Ê¤³¤ó¤Ë¤Á¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó»ö¶È¡Ë¡×¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤ÎÌÜÅª¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¤Û¤È¤ó¤É¤Î²ÈÄí¤Ï1²ó¤Î¤ß¤ÎË¬Ìä¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤ÏºÆË¬Ìä¤ä¸«¼é¤ê¤¬É¬Í×¤Ê¥±¡¼¥¹¡¢»Ù±ç¤ä°åÎÅ¤Ë·Ò¤²¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿·À¸»ùË¬Ìä¤Ï¡¢»º¸å¤¹¤°¤ÎÊì»Ò¤Î¿´¿È¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÈó¾ï¤ËÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢»ä¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¿Ç»¡¼¼¤Ç¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤ä¤ªÉã¤µ¤ó¤¿¤Á¤«¤é¡Ö¿·À¸»ùË¬Ìä¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ö¿·À¸»ùË¬Ìä¤Ç¸·¤·¤¯¼¸ÀÕ¤µ¤ì¤ÆÈá¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÁêÃÌ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Àµ²ò¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½Æñ¤·¤¤°é»ù
¤½¤â¤½¤â¡Ö»Ò¤É¤â¤ò¤É¤¦°é¤Æ¤¿¤é¤¤¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»þÂå¤äÊ¸²½¤ËÂç¤¤¯º¸±¦¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÈÄí¤´¤È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¤â¤è¤Ã¤Æ¤â°ã¤¦¤â¤Î¡£ÅöÁ³¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤Î·ò¹¯¤òÊÝ¤Á¡¢È¯Ã£¤òÂ¥¤·¡¢°ÂÁ´¤Ë°é¤Æ¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¬¡¢ÀÎ¤«¤é¡Ö°é»ù¤ËÀµ²ò¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢°ì³µ¤Ë¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤¬Àµ¤·¤¤¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬Æ±¤¸°é»ùË¡¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤À¤«¤é¤³¤½Â¿¤¯¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Ù¤¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¿Æ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¸½ºß¤Ï50Ç¯Á°¤ËÈæ¥Ù¤ë¤È¡¢ÁÄÉãÊì¤Ë¤Ê¤ëÇ¯Îð¤¬5ºÐ°Ê¾å¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«¿È¤Î»Ò°é¤Æ¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀÎ¤Ê¤é¤¤ç¤¦¤À¤¤¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¶á½ê¤Ë»Ò¤É¤â¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ»Ò¼é¤òÍê¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¾¯»Ò²½¤Î»þÂå¤Ç¤¹¡£ÀèÆü¡¢2024Ç¯¤Î½ÐÀ¸¿ô¤¬70Ëü¿Í¤ò²¼¤Þ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤É¡£¹çÀ®ÆÃ¼ì½ÐÀ¸Î¨¤Ï¡¢1947Ç¯¤ËÅý·×¤ò¼è¤ê»Ï¤á¤Æ¤«¤éºÇ¤âÄã¤¤1.15¤Ç¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÅìµþ¤ÏÄã¤¯¤Æ0.96¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¹¤«¤é¡¢º£¤Ï½é¤á¤ÆÊú¤Ã¤³¤¹¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¼«Ê¬¤Î»Ò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤è¤¯¤¢¤ê¡¢¿·ÊÆÊÝ¸î¼Ô¤¬ÉÔ°Â¤äµ¿Ìä¤òÊú¤¯¤Î¤ÏÅöÁ³¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£°é»ù¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëµ¡´Ø¤Ï¤Ê¤¤
¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë°é»ùË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëµ¡´Ø¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾®»ù²Ê¤Ï°é»ùÁêÃÌ¤Ë±þ¤¨¤ë»ÜÀß¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÍè¤ÏÆýÍÄ»ù¤«¤éÃæ³ØÀ¸¤¯¤é¤¤¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹È¯Ã£¤ò¤ß¤¿¤ê¡¢ÉÂµ¤¤ò¼£¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£»º²Ê¤Ï¡¢Ç¥¿±¤«¤é½Ð»º¤¬Ìµ»ö¤Ë½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤ò¿Ç¤ë¤È¤³¤í¡£Î¾¿Æ³Øµé¤äÝôÍá»ØÆ³¡¢Ä´Æý»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë»º²Ê¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®»ù²Ê¤Ç¤Î°é»ùÁêÃÌ¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¼«¼çÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£
°åÎÅµ¡´Ø¤Ï¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬µ¬Äê¤·¤¿°åÎÅ¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î¤ß¿ÇÎÅÊó½·¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°é»ùË¡¤ò¶µ¤¨¤¿¤ê¡¢°é»ùÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï»ÙÊ§¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¹ñ¤Ï¾®»ù²Ê¤Ë¤â»ºÉØ¿Í²Ê¤Ë¤â¡¢°é»ùË¡¤ò¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤¿ÊÝ°é½ê¤äÍÄÃÕ±à¡¢¤³¤É¤â±à¤Ê¤É¤Î»ÜÀß¤Ï»Ò¤É¤â¤òÍÂ¤«¤ë¤È¤³¤í¡£ÊÝ·ò½ê¤¬¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»Ò°é¤Æ»Ù±ç»ö¶È¤Ç¡¢Àµ¤·¤¤°é»ùË¡¤òÂÎ·ÏÅª¡¢Êñ³çÅª¤Ë¶µ¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Éý¹¤¯°é»ù»ØÆ³¤ò¹Ô¤¦ÊÝ·ò»Õ¡¦½õ»º»Õ¤ÎÌò³ä¤Ï½ÅÂç¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë´Ö°ã¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤ê¡¢µÕ¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÍ¿¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤ÏÂçÌäÂê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿·À¸»ùË¬Ìä¤ÇÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ò¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤è¤¯Ê¹¤¯3¤Ä¤Î¥±¡¼¥¹¤´¤È¤ËÂÐ±þ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡¿¿µ¶¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤
¤Þ¤º¡¢¿¿µ¶¤òµ¿¤¦¤è¤¦¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Îã¤¨¤Ð¡Ö¿¿²Æ¤Ç¤â»Ò¤É¤â¤Ë¤ÏÉ¬¤º·¤²¼¤ò¤Ï¤«¤»¤ë¤Ù¤¡×¡ÖÏÂ¤ÎÁÆ¿©¤ò¤È¤ë¤ÈÊìÆý¤Î¼Á¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¡×¡ÖÆýÁ£±ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥¥ã¥Ù¥Ä¼¾ÉÛ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿º¬µò¤Î¤Ê¤¤ÊýË¡¤ò»ØÆ³¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÊÝ¸î¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢Î¥Æý¿©¤Ï°å³ØÅªº¬µò¤¬¤¢¤Ã¤ÆÀ¸¸å5¡Á6¥«·î¤Ç³«»Ï¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ë¡ÖÎ¥Æý¿©¤ÏÁá¤¯»Ï¤á¤ë¤Û¤É¤¤¤¤¡×¤È¤«µÕ¤Ë¡Ö2ºÐ¤Þ¤Ç¤ÏÊìÆý¤À¤±¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ù¤¡×¤Ê¤É¤È´Ö°ã¤Ã¤¿ÊýË¡¤òÅÁ¤¨¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£ÊìÆýÊ¬Èç¤òÁý¤ä¤¹¿©¤ÙÊª¤ä°û¤ßÊª¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ËÊì¿Æ¤ËÆÃÄê¤Î¿©ÉÊ¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤¹¤¹¤á¤¿¤ê¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î°áÎà¤ÏÂç¿Í¤Î¤â¤Î¤È°ì½ï¤ËÀö¤¨¤ë¤Î¤ËÊ¬¤±¤Æ¼êÀö¤¤¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¡¢½é¤á¤Æ¤Î»Ò°é¤Æ¤ÇÂçÊÑ¤Ê¤È¤¤ËÌµÂÌ¤Ê¶ìÏ«¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤Ïº¤¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
ËÜÍè¡¢°é»ù»ØÆ³¤ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢°å³ØÅªº¬µò¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ë¹Ê¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£ÍýÍ³¤â¤Ê¤¯Â¾¿Í¤Î¹ÔÆ°¤òÊÑ¤¨¤µ¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï°å³ØÅªº¬µò¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È³ÎÇ§¤·¡¢Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢Åú¤¨¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¢¸Ä¿ÍÅª¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ò¤ª¤·¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤È¤
¿·À¸»ùË¬Ìä¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¡¢Àº¿ÀÏÀ¤ä¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ëÅª¤Ê¤³¤È¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ã±¤Ê¤ë¸Ä¿ÍÅª¤Ê°Õ¸«¤ä´¶ÁÛ¤â¡¢¼«¼£ÂÎ¤«¤éÇÉ¸¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¿°åÎÅ¤Î¹ñ²È»ñ³Ê¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤é¡¢¤Þ¤¿½é¤á¤Æ¤Î°é»ù¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÊìÆý°é»ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥ß¥ë¥¯°é»ù¤òÁª¤ó¤ÀÊì¿Æ¤Ë¡Ö¤â¤¦¾¯¤·ÊìÆý°é»ù¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤Î¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°åÎÅ¼Ô¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Àµ¤·¤¤¾ðÊó¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤À¤±¤Ç¤¹¡£ÊìÆý¤Ç°é¤Æ¤ë¤«°é»ùÍÑ¥ß¥ë¥¯¤Ç°é¤Æ¤ë¤«¤Ï¡¢Åö¤ÎÊì¿Æ¤¬¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤äÂÎÄ´¡¢²ÁÃÍ´Ñ¡¢´Ä¶¤Ê¤É¤«¤éÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£°åÎÅ¼Ô¤¬Î©¤ÁÆþ¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤¯¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤âÊìÆý¤¬½Ð¤Ê¤¤¿Í¤ÏÌó1³ä¤¤¤Æ¡¢º¬À¤ä¼«³Ð¤ÇÊ¬Èç¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸Ä¿ÍÅª¤ÊÎÎ°è¤ËÅÚÂ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¯¤ÆÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¤´¼«¿È¤ÎÁªÂò¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ö¤½¤ì¤Ï»ä¤¬·è¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¸ý½Ð¤·¤Ï¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤Ï¤Ã¤¤êÅÁ¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢½Ð»º¸å¤ÏÈè¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»º¸å¤¦¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÌµÍý¤Ï¤»¤º¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤Ï¼õ¤±Î®¤·¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ç²ÈÂ²¤«¤é¶ì¾ð¤òÅÁ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢££¡Ö¼«Á³ÇÉ°é»ù¡×¤Ë·¹ÅÝ¤·¤¿¿Í¤¬Ë¬¤ì¤¿¤È¤
°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤â°Õ³°¤È¡Ö¼«Á³ÇÉ¡×¤Ë·¹ÅÝ¤¹¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°é»ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÆÃ¤Ë¡Ö¼«Á³¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤â¤Æ¤Ï¤ä¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¼«Á³¤ËÇ¤¤»¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤ÏÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤êË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¡£º£¤«¤éÌó100Ç¯Á°¤Î1920¡ÊÂçÀµ9¡ËÇ¯¡¢Æý»ù»àË´Î¨¤Ï¿Í¸ýÀé¤ËÂÐ¤·¤Æ200ÄøÅÙ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï1000¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤Î¤¦¤Á¤Î200¿Í¶á¤¯¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢10¿Í¤Î¤¦¤Á¤Î2¿Í¤Ç¤¹¤«¤é¶²¤í¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢2023Ç¯¤ÎÆüËÜ¤ÎÆý»ù»àË´Î¨¤Ï¿Í¸ý1000¤ËÂÐ¤·¤Æ1.8¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦°ìÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬»à¤Ê¤Ê¤¤¹ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¼«Á³¤Ê°é»ù¤ò¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢ÂçÀµ»þÂå¤Ë¤Ï¹³¶ÝÌô¤â¤Ê¤¯¡¢º£¤Î¤è¤¦¤Ê¼Á¤Î¤è¤¤¥ï¥¯¥Á¥ó¤ä°é»ùÍÑ¥ß¥ë¥¯¤â¤Ê¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤¬¼«Á³¤Ë¶á¤¯¡¢¼êºî¤ê¤Î¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÆý»ù»àË´Î¨¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÆý»ù»àË´Î¨¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°åÎÅ¤Î¿ÊÊâ¡¢¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÎÉáµÚ¡¢¸ø½°±ÒÀ¸¤Î¸þ¾å¡¢¤Þ¤¿¼þ»º´ü°åÎÅ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤ÎÅØÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼«Á³¤Ê¤â¤Î¤Ç¤ª¼êÅö¤Æ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¡ÖÌô¤Ï°û¤Þ¤»¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¡Ö¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¯É¬Í×¤µ¤¨¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤°¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¿·À¸»ùË¬Ìä¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤È¸¦½¤¤ò
¿·À¸»ùË¬Ìä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÊÝ·ò»Õ¤ä½õ»º»Õ¤¬¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢º¬µò¤Î¤Ê¤¤¸Ä¿ÍÅª¤Ê°Õ¸«¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ì¿ÍÁ°¤ÎÂç¿Í¤Ç¤¢¤ë¤ªÊì¤µ¤ó¤ä¤ªÉã¤µ¤ó¤ò¼¸¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»º¸å¤Þ¤â¤Ê¤¤¤ªÊì¤µ¤ó¤ä¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¿´ÇÛ»ö¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·º¬µò¤¬¤¢¤Ã¤ÆÌòÎ©¤ÄÃÎ¼±¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ®Ä¹¤ÈÈ¯Ã£¡¢Êì»Ò¤Î¿´¿È¤Î·ò¹¯¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë¸«¼é¤ë¤³¤È¡¢¾®»ù²Ê°å¤äÀº¿À²Ê°å¡¢±ÉÍÜ»Î¡¢»Ò°é¤Æ»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤ÉÂ¾¤ÎÀìÌç²È¤ä»Ù±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿·À¸»ùË¬Ìä¤ÇÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ò¤µ¤ì¤¿ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤Ï¡¢¤â¤·¤â²ÄÇ½¤Ê¤é»Ô¶èÄ®Â¼¤ÎÊÝ·ò¥»¥ó¥¿¡¼¤äÊÝ·ò½ê¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿ÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤¿ÊÝ·ò»Õ¡¦½õ»º»Õ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Â¾¤ÎÊý¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£³ÆÉô½ð¤´¤È¤ËÃ´Åö¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¶ì¾ð¤¬ËÜ¿Í¤ËÅÁ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ÈÇº¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í¡¢º£¸å¤Î¿·À¸»ùË¬Ìä¤Î¼Á¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤Ï¡¢¿·À¸»ùË¬Ìä¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝÅª¤Ê¸¦½¤¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬ÌÜÅª¤ä¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÊýË¡¤ä¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤òºîÀ®¤·¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬¤â¤Ã¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¸¦½¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¹¸Í ¤ä¤¹¤ß¡Ê¤â¤ê¤È¡¦¤ä¤¹¤ß¡Ë
¾®»ù²ÊÀìÌç°å
1971Ç¯¡¢ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£°ìÈÌ¾®»ù²Ê¡¢NICU¡Ê¿·À¸»ùÆÃÄê½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¡Ë¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«¶È¡£°åÎÅ¼Ô¤ÈÈó°åÎÅ¼Ô¤Î²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ëµ»ö¤äËÜ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¿·ÁõÈÇ ¾®»ù²Ê°å¥Þ¥Þ¤Î¡Ö°é»ù¤ÎÉÔ°Â¡×²ò·èBOOK¡Ù¡Ø¾®»ù²Ê°å¥Þ¥Þ¤È¥Ñ¥Ñ¤Î¤ä¤µ¤·¤¤Í½ËÉÀÜ¼ïBOOK¡Ù¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
¡Ê¾®»ù²ÊÀìÌç°å ¿¹¸Í ¤ä¤¹¤ß¡Ë