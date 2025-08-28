【山粼武司 これが俺の生きる道】#18

かつて中日には「派閥」があった。俺が「親分」として慕っていたのは沢村賞投手の小松辰雄さんだ。

プロ2年目で二軍暮らしだった俺は、故障で二軍調整中だった小松さんからキャッチボールの相手を頼まれた。

そうそう、俺はプロ1年目、星野仙一監督から海外への武者修行で三塁転向を命じられた。しかし帰国するや星野監督、「おう、やっぱり捕手に戻れ」とひと言。結局、再びマスクをかぶることになった。

小松さんのキャッチボール相手となって以降、オフにはゴルフに誘われたり、自宅に招かれたりするように。年が近い先輩から「おまえはどこ（の派閥）の所属だ？」と聞かれれば、「小松さんのところで……」と答えるようになっていた。

小松さんは面倒見が良い人だった。「一派」は最大勢力。山本昌さん、中村武志さん、今中慎二……小松さんに可愛がってもらった後輩は多かった。

ただ、プライベートなことにも親分の許可がいるのが少々、厄介だった。前回書いた外車許可もそうだが、結婚式を挙げる会場も親分に決定権があった。

俺はプロ8年目の1994年、26歳のときに結婚した。地元の名古屋で一番格式があるとされていたホテルがナゴヤキャッスル。

妻と相談してキャッスルで式を挙げるべく、小松さんに報告した。

「結婚することになりまして、オフに式を挙げるんですが、来ていただけますか」

「おう、式はどこで挙げるんだ？」

「キャッスルで……」

「はあぁぁ〜！？ おまえにキャッスルなんて10年早いわ！」

たしかに、94年の一軍での出場機会は38試合。まだまだ二軍選手だった。親分のお許しが出なかったことで、妻と式場を探し直すことになった。

当時、名古屋にできたばかりのヒルトンホテル（89年開業）も候補に挙がっていたが、ヒルトンもキャッスルと同じくらい格式がある。再び却下されるに違いないと思いつつ、ダメ元で小松さんに再アタックした。

「小松さん、結婚式なんですが……」

「おお、どこにした」

「ヒルトンで考えているんですが……」

「ああ、いいんじゃねえか」

なんと、アッサリOKである。

正直、俺にはキャッスルとヒルトンの差は分からなかったが、おかげで無事に12月4日、挙式を迎えることができた。

そんな小松さんとは今も、食事にゴルフにと、すごく可愛がってもらっている。

（山粼武司／元プロ野球選手）