コミュニケーションロボット市場に新たな話題が加わった。シャープが今月発表した新サービス「ポケとも」だ。キャラクター型のAI（人工知能）で、ロボット端末の販売に加え、アプリ単体でも利用できるのが大きな特徴。従来のロボット事業がハード偏重で赤字に陥る企業が多い中、ソフトとキャラクター展開を重視する新戦略として注目される。同社はこれまで冷蔵庫やエアコンに音声操作機能を搭載してきたが、搭載されるのはシャープ独自の生成AI「CE-LLM」。長年磨いてきた音声認識技術を土台に、自然な会話を実現する。

トランプ大統領が繰り返し宣言する「黄金時代」は人型ロボットが創出する？

そもそも、日本人にとって「ロボット」といえば手塚治虫の「鉄腕アトム」の印象が強いだろう。1963年に放送が始まった日本初の連続テレビアニメは最高視聴率40％超を記録し、ロボット=人型というイメージを国民に植え付けた。しかし現実に普及しているロボットは、自動車工場の産業用ロボット（国内稼働台数は約38万台、世界シェアは約45％）、あるいはルンバに代表される掃除ロボットといった非人型が主流である。

理由は明快だ。人がやりたがらない単純作業を正確かつ疲れ知らずにこなすことこそロボットの価値であり、人型である必要はないからだ。

では人型は実用化されないのだろうか。完全な等身大ロボットはコストや技術の制約から現実性に乏しいが、例外は「癒やし」や「愛着」を目的としたコミュニケーション型だ。ソニーのペット型ロボット「AIBO」が典型だ。99年に初代が登場し、累計15万台以上を販売。2014年に修理サポート終了が発表されると「ペットの死」と受け止めたユーザーが葬儀まで行う騒動となった。

この種の国内の有力メーカーとしては2社が際立つ。ひとつはスタートアップのGROOVE X。19年に発売したLOVOTは「役に立たない、でも愛着がある」をコンセプトに、体温を模したぬくもりや抱き上げ反応を実装。1台税込み約35万円と高額にもかかわらず、介護施設や高齢者世帯で導入が進み、利用者数は累計数千世帯に上る。

もうひとつがシャープである。16年に登場した小型ロボット電話「ロボホン」は、スマホとロボットを融合させた製品として話題を集めたが、価格が20万円前後と高く普及は限定的だった。今回の「ポケとも」はその反省を踏まえ、アプリのみでも楽しめる仕組みを採り入れた点が新しい。

■30年度には900億円に拡大か

市場環境も追い風だ。矢野経済研究所によれば、国内コミュニケーションロボット市場は23年度に約450億円規模、30年度には2倍近い900億円に拡大すると予測されている。

背景には少子高齢化、独居世帯の増加がある。さらに近年は「推し活」文化が広がり、アイドルに限らずアニメやゲームキャラクターに熱中する層が厚みを増している。ブロマイド収集からスマホ壁紙、グッズ購入、果ては自宅に祭壇を作るまで、その消費スタイルは多様だ。「ポケとも」はこうしたトレンドと合流する格好となる。

第1弾として発表されたのはミーアキャットをモチーフにしたキャラクター。成功すれば、キャラクター大国・日本ならではの強みを生かし、人型ロボットに代わる「キャラ×AI」で世界市場を狙う可能性もある。

（多賀一晃／ライター）