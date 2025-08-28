ギョッとする話だ。トランプ米大統領が国防総省（Department of Defense）の名称を「戦争省（Department of War）」に変えたいらしい。25日、ホワイトハウスで記者団に「国防だけでなく攻撃も必要だ」として改称への意欲を示し、「来週あたりに変更が行われるだろう」と述べたという。

【もっと読む】トランプ熱烈支持MAGA派の恋活の場「MAHA」って何だ？ 日本も他人事ではない危険な思想

正式な改称には連邦議会の承認が必要なようだが、「メキシコ湾」を「アメリカ湾」に変えたり、「デナリ山」と改称されていた北米最高峰を「マッキンリー山」に戻したりしたトランプ大統領だけに、「戦争省」も本気で実現させるのだろう。

国防総省は1789年に戦争省として設立され、第2次大戦後の1949年から現在の名称となった。トランプいわく、「戦争省だったころには信じられないほどの勝利の歴史があった」。「平和の大統領」を自任していたはずが、「戦争」に前のめりだ。なぜ名称変更にこだわるのか。

■帝国主義時代に逆戻り？

「トランプ大統領が目指しているのは19世紀末のマッキンリー大統領の時代です。帝国主義時代の先駆けであり、関税をかけ、自国のメリットのために他国に入り込んでいく時代。彼の言うMAGA（アメリカを再び偉大に）は、米国が英国から独立してから第2次大戦までの過去を大事にすることであり、その時代に戻していくということなのです。彼の考える平和は『力による平和』。だから守るではなく攻める。国防総省の名称変更には、他国を脅かすことによって米国は存在を高めていく、との考えがあるのだと思います」（上智大教授・前嶋和弘氏=現代米国政治）

ノーベル平和賞を欲しがりながら、この名称変更はどうかと思うが、トランプにとっては内政も外交もすべてが国内の支持者向けメッセージでしかない。ヘグセス国防長官がXの投稿で聞いたところ、国防総省より戦争省の名称を支持する声の方が多かったという。

「支持者は喜ぶけれど、支持者以外は腰が抜けるほどバカなことと思っているでしょう。安全保障というのは力で物事を解決するのではなく、経済や人的交流などソフトパワーで外交を強くし、まさかの時のためにディフェンスを準備する。戦後はそうやって努力してきたのに、それを無にしてしまう」（前嶋和弘氏）

付ける薬がない。

◇ ◇ ◇

トランプ米大統領の熱烈な支持層が恋活？ 保守派の男女が集い、出会いを探す目的で開かれたパーティーの驚くべきテーマとは？ 関連記事【もっと読む】トランプ熱烈支持MAGA派の恋活の場「MAHA」って何だ？ 日本も他人事ではない危険な思想…で詳しく報じている。