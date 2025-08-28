46年ぶり1部復帰のパリFC、いよいよホーム開幕戦！ホームスタジアム変更で「PSGの超ご近所」に

今季、46年ぶりにフランス1部リーグの舞台へ帰ってきたパリFC。

2024年に高級ブランド『LVMH』を所有する大富豪ベルナール・アルノー氏の一族が、レッドブルと共同でクラブの経営権を取得（持株比率はアルノー家が52.4％、レッドブルが10.6％）。

すると昨季のリーグ・ドゥでいきなりロリアンに次ぐ2位に入り、念願だったリーグ・アン復帰を果たしている。

パリFCはその名の通り、フランスの首都パリがホーム。そのため、国内の絶対王者であり、現欧州王者でもあるパリ・サンジェルマンとのダービーマッチに対する注目度は高い。

しかも、パリFCは昨季までは陸上トラックのあるスタッド・セバスティアン・シャルレティ（約2万人収容）をホームとしていたが、今季からは専用スタジアムのスタッド・ジャン＝ブーアン（同じく約2万人収容）をホームとして使用する。

その場所がこちら！

パリFCの新たなホーム、スタッド・ジャン＝ブーアン（向かって左）は、PSGのホームであるパルク・デ・プランス（向かって右）と、道一本を隔てて隣接。「世界一のご近所ダービー」として話題となっている。

パリFCは今週末の31日（日）、待望のホーム開幕戦で同じ昇格組のメスと対戦予定。

ラグビーで使用されることも多いパルク・デ・プランスの“お隣”でどのような試合が展開されるのか楽しみにしたい。