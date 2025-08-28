『24時間テレビ』印象に残っている「パーソナリティ」ランキング！ 2位「よにのちゃんねる」、1位は？
8月30〜31日にかけて放送される『24時間テレビ48』（日本テレビ系）。チャリティーパートナーには、King & Princeの高橋海人さん（※高ははしごだか）、永瀬廉さん、志尊淳さん、長嶋一茂さん、浜辺美波さん、氷川きよしさん、やす子さんとバラエティに富んだ顔ぶれがそろいます。（※50音順）
放送を目前に控えて、All Aboutニュース編集部は8月19〜20日の期間、全国10〜70代の300人を対象に『24時間テレビ』に関するアンケート調査を実施。今回はその中から、2000年以降の『24時間テレビ』で印象に残っている「パーソナリティ」ランキングを紹介します！
【9位までの全ランキング結果を見る】
YouTubeチャンネル「よにのちゃんねる」（旧「ジャにのちゃんねる」）のメンバー、嵐の二宮和也さん、当時KAT−TUN（2025年3月31日解散）の中丸雄一さん、Hey! Say! JUMPの山田涼介さん、timelesz（当時Sexy Zone）の菊池風磨さんの4人がメインパーソナリティを務めました。YouTubeで活躍しているグループの起用、さらに、過去にそれぞれのグループでパーソナリティの経験がある4人の活躍が注目を集めました。
回答者からは、「個性的なメンバーで面白かったから」（20代女性／栃木県 ）、「元々ジャニのチャンネルを見ていたので、決定したあたりから、ちょこちょこ24時間テレビ関連の動画も見たから」（40代女性／愛知県）、「ユーチューブの企画の4人がやるのは凄いなって思ったし、ニノが『ドライフラワー』とか歌っていたのが印象的」（30代女性／栃木県）、「にのが好きだからと、YouTubeだけで活動しているのにテレビに出ているのがすごいなと感じたから」（30代女性／東京都）などの声がありました。
1位は、大野智さん、櫻井翔さん、相葉雅紀さん、二宮和也さん、松本潤さんのメンバー5人からなるアイドルグループ「嵐」。5月に、来春頃開催予定のコンサートツアーをもってグループとしての活動を終了することを発表しました。『24時間テレビ』史上最多、5回のパーソナリティを務めています。
回答者からは、「嵐の出演者や視聴者に対する気遣いが印象に残っているからです」（60代女性／愛知県）、「メンバーそれぞれがチャリティー企画やドキュメントに真摯に向き合っていたので」（50代男性／広島県）、「グループの絆や団結力が伝わってきて感動したから」（30代女性／東京都）、「安心感があり、番組全体が落ち着いた雰囲気になるので印象に残っています」（50代女性／兵庫県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：福島 ゆき プロフィール
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は6年。
(文:福島 ゆき)
放送を目前に控えて、All Aboutニュース編集部は8月19〜20日の期間、全国10〜70代の300人を対象に『24時間テレビ』に関するアンケート調査を実施。今回はその中から、2000年以降の『24時間テレビ』で印象に残っている「パーソナリティ」ランキングを紹介します！
2位：「よにのちゃんねる」二宮和也、中丸雄一、山田涼介、菊池風磨（2022年）／27票
YouTubeチャンネル「よにのちゃんねる」（旧「ジャにのちゃんねる」）のメンバー、嵐の二宮和也さん、当時KAT−TUN（2025年3月31日解散）の中丸雄一さん、Hey! Say! JUMPの山田涼介さん、timelesz（当時Sexy Zone）の菊池風磨さんの4人がメインパーソナリティを務めました。YouTubeで活躍しているグループの起用、さらに、過去にそれぞれのグループでパーソナリティの経験がある4人の活躍が注目を集めました。
回答者からは、「個性的なメンバーで面白かったから」（20代女性／栃木県 ）、「元々ジャニのチャンネルを見ていたので、決定したあたりから、ちょこちょこ24時間テレビ関連の動画も見たから」（40代女性／愛知県）、「ユーチューブの企画の4人がやるのは凄いなって思ったし、ニノが『ドライフラワー』とか歌っていたのが印象的」（30代女性／栃木県）、「にのが好きだからと、YouTubeだけで活動しているのにテレビに出ているのがすごいなと感じたから」（30代女性／東京都）などの声がありました。
1位：嵐（2004年、2008年、2012年、2013年、2019年）／149票
1位は、大野智さん、櫻井翔さん、相葉雅紀さん、二宮和也さん、松本潤さんのメンバー5人からなるアイドルグループ「嵐」。5月に、来春頃開催予定のコンサートツアーをもってグループとしての活動を終了することを発表しました。『24時間テレビ』史上最多、5回のパーソナリティを務めています。
回答者からは、「嵐の出演者や視聴者に対する気遣いが印象に残っているからです」（60代女性／愛知県）、「メンバーそれぞれがチャリティー企画やドキュメントに真摯に向き合っていたので」（50代男性／広島県）、「グループの絆や団結力が伝わってきて感動したから」（30代女性／東京都）、「安心感があり、番組全体が落ち着いた雰囲気になるので印象に残っています」（50代女性／兵庫県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：福島 ゆき プロフィール
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は6年。
(文:福島 ゆき)