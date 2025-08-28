汗ばむ季節に嬉しい機能が満載！ 盛夏に大活躍のファッションアイテムが大集合

1点でシャレ見えするウェアや機能性に優れた小物など、盛夏の今だからこそ活躍するアイテムが大集合。今週の気になるモノと、最新ニュースをお届けします！

鮮やかカラー×接触冷感機能で真夏に大活躍すること間違いなし！

￥9,900（ノーク TEL. 03-3669-5205）

夏でもきちんとした印象に仕上がる半袖ニットポロ。肌離れの良いコットンポリエステル素材、風が通るシアー感、接触冷感、マシンウォッシャブルなど、汗ばむ季節に嬉しい機能が満載。

人気の多機能サコッシュに新色“ミント”が仲間入り

サコッシュ W11×H18×マチ2cm ￥7,260 ミニサコッシュ W7×H8.3×マチ4cm ￥4,730 ストラップ￥5,280（トポロジー／トポロジー フラッグシップ ショップ TEL. 03-6427-4460）

撥水加工が施され、野外でも重宝。

バレルレッグジーンズでトレンドスタイルが即完成

￥20,900（ジャック・オブ・オール・トレーズ プレスルーム TEL. 03-3401-5001）

オーストラリア発のデニムブランド『ROLLA'S』の新作。ヒップから裾に向かって丸みを持たせたシルエットで、はくだけで旬顔に。

腕時計のように毎日身につけたい。ユニークなミラーブレスレットに注目

￥30,800（フミエタナカ／ドール TEL. 03-4361-8240）

腕時計の文字盤の部分にミラーを配したブレスレットは、レザー×ゴールドバックルの組み合わせでリュクス感も抜群。毎日のちょっとしたメイク直しにも便利。