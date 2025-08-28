YouTuberのがーどまんさんは8月27日、自身のInstagramを更新。自分にそっくりな人形を公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：がーどまんさん公式Instagramより）

写真拡大

YouTuberのがーどまんさんは8月27日、自身のInstagramを更新。「俺売られてた…」と報告しました。

【写真】がーどまんと“瓜二つ”な人形

「はいかわいい」

がーどまんさんは「俺売られてた…」とつづり、1枚の写真を投稿。自身と顔や髪形がそっくりな人形とのツーショットです。表情も似せており、まるでがーどまんさんをモチーフにして作られたかのようです。

コメントでは「似すぎ　可愛い笑笑」「こんな似てることある」「はいかわいい」「これは誰かが、真似して作った事になりますね　開示請求しますか？笑」「瓜二つ」「まじおもろいな」「生き別れの双子やん笑」「めっちゃ似てるしちょっと欲しいかも笑笑」との声が寄せられました。

「れなちゃんと幸せなタイ旅行」

2日には「れなちゃんと幸せなタイ旅行」とつづり、妻でYouTuberのふくれなさんとのツーショットなどを公開していたがーどまんさん。こちらもかわいらしい姿です。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:多町野 望)