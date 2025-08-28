「俺売られてた…」がーどまん、そっくりな人形を発見し驚きの声！ 「こんな似てることある」「瓜二つ」
YouTuberのがーどまんさんは8月27日、自身のInstagramを更新。「俺売られてた…」と報告しました。
【写真】がーどまんと“瓜二つ”な人形
コメントでは「似すぎ 可愛い笑笑」「こんな似てることある」「はいかわいい」「これは誰かが、真似して作った事になりますね 開示請求しますか？笑」「瓜二つ」「まじおもろいな」「生き別れの双子やん笑」「めっちゃ似てるしちょっと欲しいかも笑笑」との声が寄せられました。
【写真】がーどまんと“瓜二つ”な人形
「はいかわいい」がーどまんさんは「俺売られてた…」とつづり、1枚の写真を投稿。自身と顔や髪形がそっくりな人形とのツーショットです。表情も似せており、まるでがーどまんさんをモチーフにして作られたかのようです。
コメントでは「似すぎ 可愛い笑笑」「こんな似てることある」「はいかわいい」「これは誰かが、真似して作った事になりますね 開示請求しますか？笑」「瓜二つ」「まじおもろいな」「生き別れの双子やん笑」「めっちゃ似てるしちょっと欲しいかも笑笑」との声が寄せられました。